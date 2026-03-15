카이스트 연구팀, 액체금속 이용해 전자회로 그렸다

신개념 소재 파우더 개발 물리적 자극에 전기 흘러

물감으로 그림을 그리듯 액체금속을 그려 전자회로를 만들 수 있는 기술이 개발됐다. 웨어러블 기기 등 차세대 전자기기에 유용하게 활용될 수 있을 것으로 보인다.



카이스트(KAIST)는 박인규 기계공학과 석좌교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 김혜진 박사팀과 공동으로 어디든 그리는 대로 전기가 흐르는 신개념 전자 소재 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.



연구팀이 개발한 새로운 전자 소재는 미세한 가루 형태의 ‘액체금속 파우더’를 기반으로 한다. 액체금속 파우더는 평소에는 전기가 통하지 않지만, 가벼운 물리적 자극을 주면 입자를 감싼 산화막이 깨지면서 내부 금속이 서로 연결돼 전기가 흐른다.



액체금속 파우더는 사용 장소와 재질의 제약이 거의 없는 것이 특징이다. 별도 열처리 없이도 종이나 유리, 플라스틱은 물론 섬유나 나뭇잎 표면에도 전자회로를 구현할 수 있다. 연구팀은 피부 부착형 무선 건강 모니터링 기기와 형태가 자유롭게 변형되는 소프트 로봇 회로 등에 액체금속 파우더를 사용해 응용 가능성을 확인했다.



연구팀은 “액체금속 파우더를 사용하면 기존 액체금속 회로에서 문제가 됐던 번짐과 침전, 패턴 변형 문제를 크게 줄여 다양한 표면에서 안정적인 회로 제작이 가능하다”며 “복잡한 장비 없이도 다양한 표면 위에 정밀한 회로를 만들 수 있어 웨어러블 헬스케어, 소프트 로보틱스 등 차세대 전자기기 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다. 액체금속 파우더 기반의 전자회로는 물에 녹여 분해한 뒤 간단한 화학 처리를 하면 액체금속을 회수해 다시 파우더 형태로 만들어 재사용할 수도 있다.



굴 오스만 카이스트 기계공학과 박사후연구원이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘어드밴스트 펑셔널 머티리얼스’에 후면 표지 논문으로 실렸다.

