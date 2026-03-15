‘펑 소리에 불길’ 태안 주택 화재로 70대 숨져

15일 정오쯤 충남 태안군 원북면 한 주택에서 불이 났다.

출동한 소방대원들이 2시간여 만에 불을 껐지만 집 안에서 70대 남성이 숨진 채 발견됐다.

이웃 주민이 ‘펑’ 터지는 소리와 함께 불길이 보였다고 최초 신고한 것으로 알려졌다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.