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‘디펜딩 챔프’ 일본, 베네수엘라에 덜미…8강서 탈락

입력 2026.03.15 20:09

아브레유 역전 3점포 등 ‘5 대 8’

4강전은 베네수엘라·이탈리아

미국·도미니카공화국으로 확정

오타니도 어쩔 수가… 일본 야구대표팀 오타니 쇼헤이가 15일 베네수엘라와의 WBC 8강전에서 5-8로 뒤진 9회말 2사 후 유격수 플라이로 물러나며 아쉬워하고 있다. 마이애미 | AP연합뉴스

오타니도 어쩔 수가… 일본 야구대표팀 오타니 쇼헤이가 15일 베네수엘라와의 WBC 8강전에서 5-8로 뒤진 9회말 2사 후 유격수 플라이로 물러나며 아쉬워하고 있다. 마이애미 | AP연합뉴스

2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 가장 큰 이변이 일어났다. 디펜딩 챔피언 일본이 8강에서 탈락했다.

일본은 15일 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 8강전에서 베네수엘라에 5-8로 졌다. 20년간 5차례 열린 이 대회에서 3번 우승한 일본이 4강에 오르지 못한 것은 이번이 처음이다.

반면 베네수엘라는 2009년 4강전에서 한국에 일격을 당해 결승 티켓을 뺏긴 이후 17년 만에 4강에 진출했다.

1회초 로날드 아쿠냐 주니어, 1회말 오타니 쇼헤이가 각각 솔로홈런을 때려 팽팽하게 출발한 경기는 1-2로 뒤지던 일본이 3회말 1사 1·2루에서 사토 데루아키의 동점 적시타, 모리시타 쇼타의 역전 3점 홈런으로 5-2 역전하면서 예상대로 가는 듯했다. 그러나 베네수엘라가 5회 마키엘 가르시아의 2점 홈런, 6회 와일러 아브레유의 역전 3점 홈런으로 7-5로 다시 뒤집으면서 분위기를 확 가져갔다.

철통같던 일본 수비에도 균열이 생겼다. 8회초 투수 이토 히로미가 2루에 던진 견제구가 뒤로 크게 빠져 1점을 더 줬다. 9회말 2사 후 오타니의 타구가 높이 떠 유격수에게 잡히면서 일본은 탈락했다.

이로써 WBC 4강전은 베네수엘라-이탈리아(17일 오전 9시), 미국-도미니카공화국(16일 오전 9시)으로 확정됐다. 조별 라운드 B조에서 4전 전승, 미국을 제치고 조 1위로 8강에 나간 이탈리아는 이날 푸에르토리코를 8-6으로 꺾고 사상 최초로 4강에 올랐다.

특히 우승 후보로 꼽힌 미국과 도미니카공화국의 4강전은 결승 같은 빅매치로 꼽힌다. 양 팀 엔트리에 지난해 메이저리그 최우수선수(MVP) 투표에서 득표한 선수가 총 18명이나 된다.

현재 빅리그 최고 기량의 선수들이 마치 MLB 올스타전처럼 양 팀 선발 라인업을 꽉 채울 예정이다.

지난해 메이저리그 내셔널리그 사이영상 수상자 폴 스킨스가 이번 대회 5경기에서 51득점을 뽑은 도미니카공화국 최강 타선 화력과 만난다.

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