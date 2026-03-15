트럼프, 한국 파병 요구…청 ‘신중’

“한·중·일·영·프 군함 보낼 것” 호르무즈 호위에 ‘동참’ 요구 다국적군 꾸려 미군 피해 축소 청 “미와 긴밀히 소통 후 검토”

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국·중국·일본·프랑스·영국이 호르무즈 해협에 군함을 보낼 것이라고 밝히면서 사실상 파병을 요구했다.



트럼프 대통령이 이란 전쟁 개시 후 제3국에 참전을 명시적으로 요구한 것은 이번이 처음이다. 호르무즈 해협 선박 호위 작전에 다국적군을 참여시켜 미군의 인적·물적 피해를 줄이려는 것으로 보인다. 청와대는 “한·미 간에 긴밀하게 소통하고 신중히 검토하여 판단해 나갈 것”이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 14일(현지시간) SNS 트루스소셜에 글을 올려 “많은 나라, 특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 피해를 보고 있는 나라들은 미국과 협력해 해협을 개방하고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것”이라고 말했다. 그는 “우리는 이미 이란의 군사 역량을 100% 파괴했지만 그들이 무인기(드론) 한두 대를 보내거나 기뢰를 설치하거나 해협을 따라 혹은 해협 안 어딘가에 단거리 미사일을 발사하는 것은 아무리 철저히 패배한 상태라 하더라도 쉬운 일”이라고 밝혔다.



이어 “바라건대 중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국, 그리고 이 인위적 제약의 영향을 받는 다른 나라들이 이 지역에 함정을 보낼 것이다. 그러면 호르무즈 해협이 위협받는 일은 더 이상 벌어지지 않을 것”이라고 주장했다. 한국 등 5개국을 지목해 호르무즈 해협으로의 군함 파견을 사실상 요구한 것으로 해석된다.



트럼프 대통령은 이후 올린 두 번째 글에선 좀 더 강경한 어조로 “호르무즈 해협 항로는 이를 통해 석유를 공급받는 국가들이 스스로 관리해야 한다”면서 “미국은 이를 많이 지원할 것”이라고 말했다.



이란의 공격 위협 속에 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 유가가 급등하자 트럼프 행정부는 지난 3일 미 군함이 선박을 호위해 운항을 재개시키겠다고 밝혔다. 미 해군은 작전 계획을 수립하고는 있으나 이란의 공격에 대한 우려 때문에 해협에 들어가지 못하고 있다.



청와대 관계자는 15일 “트럼프 대통령의 소셜미디어 언급에 주목하고 있다”면서 “한·미 간에 긴밀하게 소통하고 신중히 검토하여 판단해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이 관계자는 “국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유는 모든 국가의 이익에 부합하며 국제법의 보호 대상”이라면서 “정부는 중동 정세와 관련국 동향을 면밀히 주시하면서 우리 국민 보호와 에너지 수송로 안전 확보를 위한 방안을 종합적으로 고려하고 다각적으로 모색하고 있다”고 덧붙였다.

