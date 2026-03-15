소공동 ‘캡슐 호텔 화재’ 이재민 120명 발생

10명이 중경상…당국, 합동 감식 외국인 관광객들엔 통역 등 지원

지난 14일 저녁 서울 도심 한 ‘캡슐 호텔’에서 발생한 화재의 원인을 알아내기 위해 경찰과 소방이 합동 감식에 나섰다. 이번 화재로 외국인 관광객 10명이 중경상을 입었으며 이재민 약 120명이 발생했다.



15일 취재를 종합하면, 서울 중부소방서와 남대문경찰서는 이날 오전 10시부터 화재가 난 서울 중구의 한 캡슐 호텔에서 합동 감식을 벌였다. 캡슐 호텔은 화장실과 욕실, 주방 등을 공동으로 이용하고 캡슐 형태의 침실이 벌집처럼 여러 개 붙어 있는 저가 호텔이다.



전날 오후 6시10분쯤 캡슐 호텔에서 발생한 화재로 인해 외국인 3명이 중상을, 7명이 경상을 입었다. 불은 3시간여 만인 오후 9시35분 진화됐다. 피해 외국인들의 국적은 중국 2명, 일본 2명, 독일 2명, 노르웨이·독일·프랑스·폴란드 각 1명씩으로 파악됐다. 이 중 50대 중국인 남성 1명은 의식을 잃은 상태로 병원에 이송됐다가 의식을 되찾았다. 중상을 입은 일본인 모녀는 현재 병원에 있다. 50대인 어머니는 의식 불명 상태다.



불은 지하 2층, 지상 7층 건물의 3층에 있는 캡슐 호텔에서 시작했다. 이 건물의 3층과 6~7층이 숙박시설로 운영되고 있다. 불이 난 캡슐 호텔은 명동 등 서울 도심 관광지와 가깝고 1박에 3만~5만원대로 숙박비가 저렴해 외국인 관광객이 많이 찾는 곳으로 알려졌다. 화장실과 샤워장 등은 공동으로 이용하고 침실에는 1인용 침대 등이 들어간 캡슐 형태 공간이 2층 구조로 여러 개 붙어있다.



소방 관계자는 “정확한 화재 원인을 조사 중”이라고 말했다. 소방당국은 전날 인력 110명과 장비 31대를 투입했다. 경찰 180명, 중구청 20명, 도시가스 3명 등도 투입됐다.



서울 중구청은 화재로 이재민이 된 투숙객 120명에게 임시 대피소를 지원하고 외국인 관광객의 안전한 귀국을 도울 계획이라고 밝혔다. 이재민들은 소공동 주민센터 임시 대피소에 머물며 상황을 지켜봤고, 일부는 중구청이 안내한 임시 숙소인 호텔로 옮겼다. 중구는 이재민 가운데 외국인 투숙객이 많은 점을 고려해 통역 자원봉사자와 외국어가 가능한 직원을 배치해 의사소통을 도왔다.



중구는 직원 80여명을 화재 현장에 투입했다. 김길성 중구청장은 현장에서 소방·경찰 등 관계 기관과 대책 회의를 열어 투숙객들의 안전 확보와 편의 제공에 최선을 다해줄 것을 당부했다. 중구는 16일부터 게스트하우스 등 소규모 숙박 시설을 대상으로 화재 안전 특별 점검을 실시한다.

