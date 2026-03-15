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국제선 날개 단 청주공항, 이용객 44% 껑충

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본문 요약

중부권 거점 공항으로 성장하고 있는 청주국제공항의 이용객이 해마다 크게 늘고 있다.

특히 국제선 이용객은 지난해 2월 13만1709명에서 지난달 21만4726명으로 1년 새 63.0%나 급증했다.

전국 지방공항 가운데 국제선 이용객 증가율이 가장 크다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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국제선 날개 단 청주공항, 이용객 44% 껑충

입력 2026.03.15 20:41

수정 2026.03.15 20:42

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  • 이삭 기자

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2월 이용객 ‘43만6833명’ 집계

일본·동남아 등 신규 취항 효과

중부권 거점 공항으로 성장하고 있는 청주국제공항의 이용객이 해마다 크게 늘고 있다.

15일 한국공항공사 항공 통계에 따르면, 지난달 청주공항 이용객은 43만6833명으로 집계됐다. 이는 지난해 2월(30만3333명)보다 44%(13만3500명) 늘어난 것으로, 인천국제공항을 제외한 지방 공항 가운데 네 번째로 많다.

특히 국제선 이용객은 지난해 2월 13만1709명에서 지난달 21만4726명으로 1년 새 63.0%나 급증했다. 전국 지방공항 가운데 국제선 이용객 증가율이 가장 크다.

국내선 이용객도 지난해 2월 17만1624명에서 22만2107명으로 29.4% 늘었다.

충북도는 청주공항이 일본, 동남아를 중심으로 중·단거리 노선에 신규 취항하고 기존 노선을 증편해 이용객이 증가한 것으로 보고 있다. 또 청주공항 특유의 지리적 이점과 신속한 수속 서비스 등 이용 편의를 높인 것이 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석했다.

도 관계자는 “항공사의 운항 편수 역시 지난해보다 45.5% 대폭 늘어 공급이 수요를 견인하는 선순환 구조가 정착됐다”며 “현재 추세가 지속된다면 올해 연간 이용객 500만명 달성이 충분히 가능할 것으로 보인다”고 말했다.

청주공항은 이미 지난해 466만9956명의 이용객을 기록하며 1997년 개항 이래 최고치를 경신한 바 있다.

김민정 충북도 균형발전과장은 “인프라 개선과 민간 전용 활주로 건설 등을 통해 청주공항이 명실상부한 중부권 허브공항으로 거듭나도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.

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