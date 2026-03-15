탐나는 걸 ‘탐나는전’

제주 지역화폐 결제방식 다양해져 QR 결제·학생증 등 새 기능 추가

제주의 지역화폐 ‘탐나는전’의 결제 방식이 더 다양해진다. 단순 결제를 넘어 신분증으로 활용할 수 있으며 선물하기 기능도 생겼다.



제주도는 최근 탐나는전 카드에 QR 결제, K-패스, 학생증, 선물하기, 비대면 결제 기능 등 새로운 기능을 추가했다고 15일 밝혔다.



도는 올해 해외 결제 범위를 11개국 21개사에서 18개국 35개사로 넓히고, QR 결제 가맹점도 4만8000여곳으로 확대하기로 했다.



대중교통비 환급과 체크카드 기능을 통합한 K-패스 탐나는전 체크카드도 출시 한 달 만에 3000여장이 발급됐다.



지난해 12월 선보인 탐나는전 학생증은 현재 제주대학교 학생 8555명 가운데 1241명(14.5%)이 사용 중이다. 도는 올해 한라대·제주관광대 등 도내 모든 대학으로 발급 대상을 확대한다.



‘선물하기’ 기능도 도입됐다. 이름과 전화번호만 있으면 보낼 수 있어 경조사 답례품 등으로 활용할 수 있게 됐다.



비대면 결제 서비스는 현재 시범운영 중이다. 도는 비대면 서비스가 정식으로 출시되면 학원비나 배달 서비스 결제 등에 쓰일 수 있을 것으로 기대했다.



도는 관광객에게 발급하는 디지털 관광증 ‘나우다’와 탐나는전을 연계해 관광객 소비를 지역 상권으로 유도하는 계획도 추진 중이다.



한편 탐나는전은 2020년 11월30일 처음 발행한 이후 올해 2월까지 2조4485억원을 누적 발행했다. 올해 2월 말 기준 애플리케이션 가입자는 28만명으로, 카드 발급이 가능한 14세 이상 인구의 47.8%, 20~50대 생산연령인구의 82.5%가 가입한 셈이다. 가맹점은 4만8612곳이다.



도 관계자는 “올해 탐나는전 사용 때 제공되는 인센티브를 연중 10% 캐시백 적립을 기본으로 운영하되 명절 등 소비 촉진이 필요한 시기에 최대 20%까지 상향해 운영할 방침”이라고 밝혔다.

