트럼프 “모즈타바, 살아있다면 조국을 위해 항복하라”

이란 지도부들 정보에 현상금도 이란 외교장관은 ‘중상설’ 등 부인

도널드 트럼프 미국 대통령이 아직 공식 석상에 모습을 드러내지 않은 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이를 향해 “살아 있다면 항복하라”고 요구했다.



트럼프 대통령은 14일(현지시간) NBC방송 인터뷰에서 “그가 살아 있는지조차 모르겠다. 지금까지 아무도 그를 보여주지 못했다”며 “그가 살아 있지 않다는 이야기를 듣고 있다. 만약 살아 있다면 그는 조국을 위해 매우 현명한 일을 해야 하며 그것은 바로 항복하는 것”이라고 말했다. 다만 트럼프 대통령은 모즈타바의 사망설에 대해서는 “루머”라고 말했다.



피트 헤그세스 미 국방장관은 전날 브리핑에서 모즈타바가 지난달 28일 이스라엘의 이란 테헤란 공습 때 다쳐 외모가 손상됐을 가능성이 크다고 말했다. 모즈타바는 지난 9일 이란의 새 최고지도자로 선출됐으나 공식 석상에 나서지 않고 있다. 그는 지난 12일 국영 TV 앵커가 대독하는 형식으로 발표한 첫 성명에서 “순교에 대해 보복하겠다”고 다짐했다.



트럼프 대통령은 어떤 인물이 이란 차기 지도자가 돼야 한다고 생각하는지 묻는 질문에 “훌륭한 사람들이 있다”고만 답했다. 잠재적 지도자와 접촉하고 있는지에 관해서는 “말하고 싶지 않다. 그들이 위험에 빠지길 원하지 않는다”고 했다.



미 국무부는 이란 이슬람혁명수비대 및 산하 부대 주요 지도자들에 대한 정보를 제공하는 자에게 최대 1000만달러(약 150억원)의 현상금을 지급하겠다고 밝혔다. 모즈타바를 포함해 아스가르 헤자지 최고지도자 비서실장, 야흐야 라힘 사파비 최고지도자 군사고문, 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장, 에스칸다르 모메니 내무장관 등이 현상금 대상자 명단에 올랐다.



아바스 아라그치 이란 외교장관은 모즈타바에게 아무 문제가 없다며 중상설, 사망설을 부인했다. 아라그치 장관은 미국 MS나우 방송과 화상 인터뷰에서 “최고지도자에겐 아무 문제가 없다. 그는 어제 성명을 냈고 헌법에 따라 직무를 수행하고 있다”고 말했다.



아라그치 장관은 “그들(미국)은 이런 식의 주장을 많이 해왔다”며 “어제 그들은 이란 지도부가 벙커에 숨어 있다고 했지만 세계는 이란 대통령과 의회 의장, 국가안보회의 서기가 거리에 나와 있는 모습을 봤다”고 반박했다. 그는 “이슬람공화국은 특정 개인이나 집단에 의존하지 않는다”며 “아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 순교 이후에도 체제는 작동했다”고 말했다.

