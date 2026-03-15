미·일 정상회담 앞둔 다카이치, ‘군함 파견 압박’에 고심

자위대 실제 전투 대비 필요…군사 강국 청사진 ‘시험대’ 가능성

미국 워싱턴에서 오는 19일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령과 회담하는 다카이치 사나에 일본 총리가 미·이란 전쟁 파병 문제를 두고 외교적 시험대에 서게 됐다. 트럼프 대통령이 미·일 정상회담 개최 직전 일본에 호르무즈 해협 파병을 요구함에 따라 다카이치 총리가 받을 압박이 배가됐다는 분석이 나온다.



니혼게이자이신문(닛케이)은 14일 “트럼프 대통령을 포함해 미 정부 고위 관료가 (이란 전쟁 파병과 관련해) 구체적인 국가명을 언급한 것은 이번이 처음”이라며 “미·일 정상회담에서도 파병이 의제가 될 가능성이 크다”고 분석했다.



전문가들은 다카이치 총리가 트럼프 대통령의 요구를 수용할 가능성을 배제하지 않는다. 크리스토퍼 존스턴 아시아그룹 파트너는 아베 신조 전 총리 시절인 2015년 일본 정부가 ‘존립 위기 사태’ 시 집단적 자위권 행사가 가능하도록 안보법제를 정비한 사실을 거론하며 “중동산 원유에 대한 일본의 의존도를 고려할 때 다카이치 총리가 (트럼프 대통령의 요청을) 거절하기는 어려울 것”이라고 FT에 말했다. 데니스 와일더 조지타운대 선임연구원은 “고이즈미 준이치로 전 총리는 2004년 조지 W 부시 대통령 요청에 따라 이라크 재건 및 인도적 지원 임무를 수행하기 위해 일본 자위대 병력을 파견했다”면서 “하지만 이번에는 자위대가 실제 전투 작전에 대비해야 할 것”이라고 말했다.



닛케이는 자위대가 호르무즈 해협 봉쇄를 존립 위기 사태로 판단하고 집단적 자위권을 행사하거나, ‘중요 영향 사태’ 내지는 ‘국제평화 공동 대처 사태’로 보고 후방 지원에 참여하는 시나리오가 있다고 예상했다.



자위대가 다른 명분으로 호르무즈 해협 작전에 참여할 가능성도 거론된다. 일본 정부는 트럼프 1기 행정부 시절인 2019년 호르무즈 해협에서 유조선이 공격당한 일을 계기로 선박 호위 임무인 ‘국제해양안보구상’에 참여해달라는 미 정부의 요청을 받았으나 응하지 않았다. 대신 일본은 자위대법상 ‘조사·연구’ 명목으로 호위함을 파견했다. 당시 일본 정부는 호위함이 공격을 받으면 일종의 경찰권인 ‘해상 경비 행동’을 발령하는 방식으로 대응할 수 있다고 주장했다.



고바야시 다카유키 자민당 정무조사회장은 15일 NHK 인터뷰에서 호르무즈 해협 선박 호위를 위한 자위대 파견에 대해 “허들이 매우 높다”며 “신중히 판단해야 할 사안”이라고 말했다.

