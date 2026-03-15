후방 주차 센서가 박쥐를 따라한 거라고?

EBS1 ‘다큐프라임’

첨단기술들은 자연에서 영감을 얻어 만들어진 경우가 많다. 스마트폰, 고속열차, 의료 기술 등에는 동식물들의 생존 전략이 담겨 있다. 16일 EBS 1TV에서 방영되는 다큐프라임 <자연모사> 2부에서는 자연의 원리와 첨단과학이 맞닿아 있는 지점을 살펴본다.



일본의 고속열차 신칸센은 시속 300㎞의 속도를 자랑한다. 그러나 고속열차가 터널을 지나며 생기는 소음인 ‘소닉붐’ 현상에 제 속도를 내지 못했다. 그때, 설계 책임자인 나카쓰 에이지는 물총새의 부리 모양에서 열차의 앞코 모양을 개선해 소리를 줄일 방법을 찾아낸다.



독일 슈투트가르트의 한 대학에는 솔방울을 닮은 건축물이 있다. 주변의 온도와 습도에 따라 오므라들거나 펴지는 솔방울의 특성을 적용한 것이다. 이 건물은 에너지 손실을 줄일 수 있는 새 건축 방법을 제시했다는 평가를 받는다. 과학자들은 스스로 씨앗을 심는 식물인 국화쥐손이를 모방해 인공씨앗을 만들어냈다. 차에서 흔히 볼 수 있는 후방 주차 센서도 박쥐의 초음파 사용법에서 착안한 것이다. 오후 9시55분 방송.

