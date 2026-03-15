경북 상주서 상가주택 화재···50대 남성 사망

15일 오후 6시 13분쯤 경북 상주시 낙양동의 한 상가주택에서 불이 났다.

불은 35분여 만에 진화됐으며 주택 거주자로 추정되는 50대 남성이 숨졌다,

소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.