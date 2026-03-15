경북 상주서 상가주택 화재···50대 남성 사망

15일 오후 6시 13분쯤 경북 상주시 낙양동의 한 상가주택에서 불이 났다.
불은 35분여 만에 진화됐으며 주택 거주자로 추정되는 50대 남성이 숨졌다,
소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.03.15 21:38
기사를 재생 중이에요
15일 오후 6시 13분쯤 경북 상주시 낙양동의 한 상가주택에서 불이 났다.
불은 35분여 만에 진화됐으며 주택 거주자로 추정되는 50대 남성이 숨졌다,
소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.
박민지 디자이너의 옷 잘 입는 공식허리띠는 마지막 정리…‘자기중심’을 찾는 게 품격이니까
수피의 헬스 가이드월경 직전보다 직후에 고강도 운동 수월한 이유
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)