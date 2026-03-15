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본문 요약

이재명 대통령이 15일 더불어민주당 초선 의원들과 만찬을 함께하면서 "정부와 여당이 안정적으로 협력 관계를 유지하며 산적한 개혁 과제들을 잘 해결해 나갈 수 있도록 협조해달라"고 요청했다.

이 대통령이 2024년 민주당 대표 당시 공천해 국회에 입성한 의원들과 검찰개혁을 포함한 이재명 정부 국정과제에 대한 인식을 공유하는 자리를 가짐으로써 국정동력을 한층 강화하기 위한 포석으로 풀이된다.

박지혜 민주당 대변인은 만찬 뒤 언론브리핑을 통해 "대통령이 편하게 초선 의원들의 말씀을 많이 듣는 자리였다"면서 " 지난겨울 있었던 일들을 회상하며 동지적 관계로 이재명 정부 탄생을 함께하지 않았나 상기하는 시간을 가졌다"고 전했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령 "몰아친다고 되는 건 아냐"···여당 초선들과 만찬서 검찰개혁 강경파에 전언

입력 2026.03.15 22:16

수정 2026.03.15 22:28

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"당정 협력해 개혁과제 해결하자"

의원들과 현안·정국 등 의견 교환

공소취소 거래설은 주제로 안 다뤄

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하며 웃고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하며 웃고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 15일 더불어민주당 초선 의원들과 만찬을 함께하면서 “정부와 여당이 안정적으로 협력 관계를 유지하며 산적한 개혁 과제들을 잘 해결해 나갈 수 있도록 협조해달라”고 요청했다. 최근 이 대통령이 중대범죄수사청·공소청 설치법 정부안에 반발하는 여당 내 강경파와 강성 지지층을 겨냥해 엑스에 올린 글의 연장선으로 해석된다.

서울 한남동 대통령 관저에서 열린 만찬에는 민주당 소속 초선 의원 68명 가운데 34명이 참석했으며 다른 초선 의원들과의 만찬도 16일 예정돼 있다. 이 대통령이 2024년 민주당 대표 당시 공천해 국회에 입성한 의원들과 검찰개혁을 포함한 이재명 정부 국정과제에 대한 인식을 공유하는 자리를 가짐으로써 국정동력을 한층 강화하기 위한 포석으로 풀이된다.

박지혜 민주당 대변인은 만찬 뒤 언론브리핑을 통해 “대통령이 편하게 초선 의원들의 말씀을 많이 듣는 자리였다”면서 “(12·3 불법계엄 이후) 지난겨울 있었던 일들을 회상하며 동지적 관계로 이재명 정부 탄생을 함께하지 않았나 상기하는 시간을 가졌다”고 전했다.

만찬에 참석한 34명의 의원들이 개별적으로 현안과 정국 상황, 지역과 관련한 의견을 개진했고 이를 청취한 이 대통령은 “국민과 교감, 소통하는 직접적인 정치를 하자”고 강조했다고 박 대변인은 말했다.

이 대통령은 또 “당이 진짜 잘해주고 있다”면서 “초심을 지켜서 우리 당이 진정한 의미의 개혁들을 다 완수하고 그를 통해 평가받고 더 나은 세상을 만드는 일들을 함께했으면 좋겠다”고 했다고 박 대변인은 전했다.

만찬에 참석한 한 의원은 “(이 대통령이) 엑스에 썼던 것처럼 개혁이라는 게 그렇게 상대를 몰아친다고 되는 건 아니라면서 ‘수사개시권 다 뺏어 왔는데 왜 그러느냐’ ‘검찰총장 명칭 갖고 왜 자꾸 그러느냐’는 취지로 언급했다”고 전했다. 검찰개혁에 관한 강경파 의원들을 겨냥한 발언으로 풀이된다.

앞서 이 대통령은 중수청·공소청법 정부안에 반발하는 여당 강경파를 겨냥해 지난 7일 “집권세력 마음대로 다 할 수 없다”고 밝혔고, 지난 9일에도 “개혁은 외과 시술적 교정이 유용할 때가 많다”고 했다.

최근 유튜버 김어준씨 방송에서 제기돼 ‘가짜뉴스’ 논란으로 번진 정부와 검찰의 이 대통령 사건 ‘공소취소 거래설’은 논의 주제로 다뤄지지 않은 것으로 전해졌다. 박 대변인은 “공소취소 거래설 같은 경우는 전혀 근거가 없는 낭설”이라며 “그런 얘기를 입에 올릴 시간이 없을 정도로 (오늘 회동에선) 현안과 민생에 대한 얘기가 많았다”고 설명했다.

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