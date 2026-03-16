주유엔 미 대사 “트럼프, 이란 하르그섬 ‘석유 시설 공격’도 배제 안 해”

CNN 인터뷰···“의도적으로 군사 시설만 타격”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 석유 수출의 전초기지인 하르그섬의 군사 시설을 타격한 데 이어 에너지 시설을 공습할 가능성도 배제하지 않고 있다는 주장이 나왔다.

백악관 국가안보보좌관을 지낸 마이크 왈츠 주유엔 미국 대사는 15일(현지시간) CNN 인터뷰에서 ‘미국이 하르그섬의 석유 시설 공격을 검토하고 있나’는 질문에 “트럼프 대통령은 어떠한 선택지도 내려놓지 않을 것”이라고 밝혔다.

이어 “트럼프 대통령은 현재 의도적으로 군사 시설만 타격했다”며 “그가 이란의 에너지 인프라까지 타격하고자 한다면 분명히 그 선택지도 열어둘 것으로 생각한다”고 말했다.

지난 13일 트럼프 대통령은 SNS 트루스소셜을 통해 하르그섬을 이란의 ‘왕관 보석’이라고 칭하며 하르그섬 내 군사시설을 완전히 제거했다고 밝혔다. 다만 그는 “이 섬의 석유 인프라는 파괴하지 않기로 했다”면서도 “이란이나 다른 누구라도 호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 선박 통행을 방해하는 행위를 한다면 이 결정을 즉시 재고할 것”이라고 했다.

페르시아만 북부에 있는 하르그섬은 이란 석유 수출 물량의 90%가 지나는 핵심 석유 수출 터미널이다. 하루 최대 1000만배럴, 연간 9억5000만배럴의 원유를 처리할 수 있다. 하르그섬이 공습받은 이튿날인 전날 이란은 호르무즈 해협 우회로로 꼽히는 아랍에미리트연합 푸자이라 항구의 에너지 시설을 공습했다.