“내 일자리 빼앗길 것 같아”···로봇과 일하는 노동자 90% “고용 불안”

산업용 로봇과 일하는 노동자의 대다수가 고용 불안을 겪는다는 조사 결과가 나왔다.

16일 국가인권위원회가 공개한 ‘산업구조 변화에 따른 새로운 유해·위험 요인에 대응한 노동인권 증진 방안 실태조사’ 보고서를 보면 생산성 향상을 위해 도입된 산업용 로봇과 함께 일하는 노동자의 약 90%가 고용 불안을 겪는 것으로 나타났다. 이 조사는 한국비정규노동센터가 지난해 산업용 로봇 및 2차전지 산업 노동자 500명을 설문 조사한 결과다.

응답자의 62%는 이미 산업 현장에서 로봇 도입을 직접 경험하고 있었다. 구체적으로 46%가 로봇이 ‘일부 공정에 도입’됐다고 했으며 13.2%는 ‘대부분 공정’, 2.8%는 ‘전체 공정’이라고 답했다.

‘자동화로 인해 내 일자리가 줄거나 다른 일로 바뀔 수 있다는 불안을 느낀다’는 노동자는 ‘가끔’ 32.0%·‘자주’ 23.2%·‘드물게’ 24.8%·‘매우 자주’ 10.4% 등 약 90%에 달했다.

로봇은 심리적 불안뿐 아니라 육체적 안전도 위협했다. 산업용 로봇을 활용하는 제조업 노동자 250명 중 88%가 ‘로봇과 가까이에서 일할 때 충돌이나 끼임 위험을 느끼는지’ 묻는 항목에 체감한다고 답했다. 실제 위험을 경험한 비율도 61.2%였다.

‘로봇 가동 시 발생하는 소음과 진동 때문에 피로나 근골격계 부담이 늘었는지’를 묻는 항목에도 84%가 동의했으며, 비상정지 버튼 등 로봇 안전장치를 신뢰하기 어렵다는 응답도 많았다.

연구팀은 “(로봇 도입으로 인한) 고용 불안과 노동조건 악화에 대한 우려가 구조적으로 확산하고 있는 것으로 확인됐다”며 “새로운 형태의 노동인권 침해를 야기할 수 있음을 시사한다”고 밝혔다. 이어 로봇 기반 공정의 특성을 반영해 안전 기준을 정비하고 자동화 과정에서 노동자에 대한 전환 교육과 직무 이동이 이뤄져야 한다고 제언했다.