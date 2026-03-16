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다이어트약 복용자 60% “비만 아닌데 먹어”···73% 부작용 경험

입력 2026.03.16 07:36

다이어트 이미지. 경향신문 자료사진

다이어트 이미지. 경향신문 자료사진

‘다이어트약’이라 불리는 경구용 식욕억제제를 복용하는 사람의 대다수가 비만이 아닌데도 체중을 줄이려고 약을 먹는 것으로 나타났다.

16일 한국보건사회연구원이 발간한 ‘의약품 남용에 대한 국민의 인식과 정책과제 보고서’를 보면 경구용 식욕억제제를 복용한 이유로 ‘비만을 진단받지 않았으나 체중을 줄이기 위해서’라고 응답한 비율이 59.5%에 달했다. 연구진은 2022∼2025년 경구용 식욕억제제를 복용한 경험이 있는 만 19∼64세 성인 257명을 대상으로 다이어트약 사용 경험에 대해 조사했다.

이들 중 ‘비만을 의사에게 진단받고 치료하기 위해서’ 약을 먹는 경우는 34.6%였다. 이어 ‘주위의 권유로’ 8.9%, ‘고혈압·당뇨병 등을 의사에게 진단받고 치료하기 위해’ 8.6%, ‘호기심으로’ 3.9% 순이었다. 이같은 결과는 경구용 식욕억제제는 체질량지수(BMI) 27 또는 30 이상인 비만한 사람에게 단기간 사용돼야 한다는 대한비만학회의 비만 진료지침과 배치된다.

응답자의 73.5%는 다이어트약 복용으로 부작용이 생긴 적이 있다고 답했다. 입마름(72.0%), 두근거림(68.8%), 불면증(66.7%), 우울증(25.4%), 성격 변화(23.8%), 불안(22.8%) 등 신체적·정신적 부작용이 나타났다. 자살충동을 경험했다고 답한 응답자는 3명(1.6%)이 있었다.

부작용을 겪고 복용을 잠시 중단한 후 다시 먹은 비율이 54.0%였다. 22.8%는 부작용을 겪고도 복용을 중단하지 않고 계속 먹었다. 부작용으로 약 복용을 중단한 비율은 23.3%에 불과했다.

보고서는 “다이어트를 강조하는 사회적 분위기, 다양한 대중매체의 발전, 시장 중심적인 보건의료 체계에서 의료 서비스 공급과 무한경쟁적 환경, 외모를 강조하고 상품화하는 사회적 분위기와 이에 부합하려는 개인의 노력 등이 어우러져 의약품 오남용 인식과 실태로 연결되고 있다”며 “의약품 남용 예방·관리를 강화하고 의사와 약사, 간호사 등 의료진이 의약품 남용에 대해 중재하는 기전을 마련할 필요가 있다”고 밝혔다.

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