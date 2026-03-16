창간 80주년 경향신문

스웨덴, 러시아 향하던 ‘그림자 선단’ 유조선 나포···선장 구금

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

스웨덴 정부가 러시아산 원유 수송에 동원된 이른바 '그림자 선단' 관련 선박을 나포하고 러시아인 선장을 구금했다.

주스웨덴 러시아 대사관은 시 아울 원호의 선원 24명 가운데 선장을 포함한 10명이 러시아인이고 나머지는 인도네시아 국적이라고 밝혔다.

스웨덴 당국은 지난 6일에도 모로코 카사블랑카를 출발해 러시아 상트페테르부르크로 향하던 기니 국적 화물선 '카파'를 나포했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

스웨덴, 러시아 향하던 ‘그림자 선단’ 유조선 나포···선장 구금

입력 2026.03.16 07:46

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

러시아산 석유를 실어 나르는 일명 ‘그림자 선단’ 관련 유조선인 ‘에테라(Ethera)’호가 지난달 28일(현지시간) 벨기에 해안 인근에서 포착되고 있다. 프랑스군 참모본부 제공·AFP연합뉴스

러시아산 석유를 실어 나르는 일명 ‘그림자 선단’ 관련 유조선인 ‘에테라(Ethera)’호가 지난달 28일(현지시간) 벨기에 해안 인근에서 포착되고 있다. 프랑스군 참모본부 제공·AFP연합뉴스

스웨덴 정부가 러시아산 원유 수송에 동원된 이른바 ‘그림자 선단’ 관련 선박을 나포하고 러시아인 선장을 구금했다.

스웨덴 남부 이스타드 법원은 15일(현지시간) 유조선 ‘시 아울 원’(Sea Owl One)호의 러시아 국적 선장에게 구금 명령을 내렸다고 BBC 등이 보도했다. 그는 위조문서를 사용한 혐의를 받고 있다.

브라질 산투스에서 출발해 러시아 발트해 연안의 프리모르스크로 향하던 이 유조선은 지난 13일 남부 트렐레보리 앞바다에서 스웨덴 해안경비대에 억류됐다. 해안경비대는 사실상 무국적 선박인 이 유조선이 아프리카 코모로 국기를 달고 위장 운항했다고 판단했다.

길이 228ｍ인 이 유조선은 유럽연합의 제재 대상 선박 목록에 포함돼 있다.

주스웨덴 러시아 대사관은 시 아울 원호의 선원 24명 가운데 선장을 포함한 10명이 러시아인이고 나머지는 인도네시아 국적이라고 밝혔다.

스웨덴 당국은 지난 6일에도 모로코 카사블랑카를 출발해 러시아 상트페테르부르크로 향하던 기니 국적 화물선 ‘카파’(Caffa)를 나포했다. 이 선박은 우크라이나에서 약탈한 곡물을 운송한 의혹을 받고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글