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트럼프 “이란 전쟁 안 돕는 동맹, ‘나쁜 미래’ 맞을 것”···미·중 정상회담 연기도 거론

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 개방을 위한 군사 작전에 동참하지 않는 동맹은 "나쁜 미래"에 직면하게 될 수 있다고 노골적으로 경고했다.

그는 선박 호위 작전을 위해 호르무즈에 군함을 파견해 달라는 자신의 요구에 유럽 동맹들이 아무 반응을 보이지 않을 경우 "나토의 미래에 매우 나쁜 일이 될 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 또 "시진핑 중국 국가주석이 해협 개방에 도움을 주도록 압박하기 위해 이달 말 예정된 미·중 정상회담을 연기할 수도 있다"고 말했다.

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트럼프 “이란 전쟁 안 돕는 동맹, ‘나쁜 미래’ 맞을 것”···미·중 정상회담 연기도 거론

입력 2026.03.16 08:30

수정 2026.03.16 08:41

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“유럽, 미국보다 훨씬 많은 기뢰제거함 보유”

‘호르무즈 해협 군함 파견’ 노골적으로 압박

AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 개방을 위한 군사 작전에 동참하지 않는 동맹은 “나쁜 미래”에 직면하게 될 수 있다고 노골적으로 경고했다. 또 중국의 참여를 압박하기 위해 미·중 정상회담을 연기할 수도 있다고 말했다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “호르무즈 해협의 수혜자들이 그곳에서 나쁜 일이 일어나지 않도록 돕는 것이 당연하다”면서 “미국과 달리 중국·유럽은 걸프 지역 석유에 크게 의존하고 있다”고 말했다. 그는 선박 호위 작전을 위해 호르무즈에 군함을 파견해 달라는 자신의 요구에 유럽 동맹들이 아무 반응을 보이지 않을 경우 “나토(북대서양조약기구)의 미래에 매우 나쁜 일이 될 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 또 “시진핑 중국 국가주석이 해협 개방에 도움을 주도록 압박하기 위해 이달 말 예정된 미·중 정상회담을 연기할 수도 있다”고 말했다.

그는 구체적으로 어떤 도움이 필요하냐는 질문에 “필요한 것은 무엇이든”이라면서 “유럽이 미국보다 훨씬 더 많은 기뢰제거함을 보유하고 있다”고 말했다. 이어 “이란 해안 근처에서 문제를 일으키는 나쁜 행위자들을 쓰러뜨릴 사람들도 필요하다”고 덧붙였다. 이는 유럽의 특수부대나 다른 군사 지원을 통해 이란 공격에 가담해 주기를 원한다는 뜻으로 해석된다.

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