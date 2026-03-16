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[속보]종합특검 ‘윤 관저 공사, 21그램 특혜 의혹’ 윤한홍 의원 자택 등 압수수색

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본문 요약

권창영 2차 종합특별검사팀이 '대통령 관저 이전 의혹'과 관련해 윤한홍 국민의힘 의원에 대한 강제 수사에 나섰다.

앞서 이 사건을 수사한 김건희 특검팀은 윤 의원이 관저 이전 공사 업체를 김건희 여사와 친분이 있는 21그램이 맡도록 할 것을 실무진에게 지시했다고 봤다.

김건희 특검팀은 김오진 전 국토교통부 1차관과 김태영 21그램 대표 등의 공소장에 "TF 팀장인 윤한홍 의원이 김 여사의 요구사항에 따라 2022년 4월 초순경 대통령 관저 이전 관련 실무를 총괄하고 있던 청와대이전TF 1분과장인 김오진에게 '김 여사가 고른 업체이니 21그램이 대통령 관저 공사를 도맡아 할 수 있도록 하라'는 취지로 지시했다"고 적시했다.

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[속보]종합특검 ‘윤 관저 공사, 21그램 특혜 의혹’ 윤한홍 의원 자택 등 압수수색

입력 2026.03.16 08:31

수정 2026.03.16 10:03

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  • 유선희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

윤한홍 국민의힘 의원. 연합뉴스

윤한홍 국민의힘 의원. 연합뉴스

권창영 2차 종합특별검사팀이 ‘대통령 관저 이전 의혹’과 관련해 윤한홍 국민의힘 의원에 대한 강제 수사에 나섰다.

16일 경향신문 취재에 따르면 특검팀은 이날 오전 윤 의원의 서울 강남구 자택 등에 검사와 수사관을 보내 압수수색에 나섰다. 2차 종합특검 본수사가 개시된 이후 나선 첫 강제 수사다. 영장에는 직권남용 혐의가 적용된 것으로 알려졌다.

윤 의원은 윤석열 정부인 2022년 대통령 관저 이전 공사 당시 태스크포스(TF) 팀장을 맡았다. 앞서 이 사건을 수사한 김건희 특검팀은 윤 의원이 관저 이전 공사 업체를 김건희 여사와 친분이 있는 ‘21그램’이 맡도록 할 것을 실무진에게 지시했다고 봤다. 김건희 특검팀은 이 의혹으로 기소한 김오진 전 국토교통부 1차관, 황모 전 대통령비서실 행정관, 김태영 21그램 대표 등의 공소장에 업체 선정 경위를 설명하면서 “TF 팀장인 윤한홍 의원이 김 여사의 요구사항에 따라 2022년 4월 초순경 대통령 관저 이전 관련 실무를 총괄하고 있던 청와대이전TF 1분과장인 김오진에게 ‘김 여사가 고른 업체이니 21그램이 대통령 관저 공사를 도맡아 할 수 있도록 하라’는 취지로 지시했다”고 적시했다.

다만 윤 의원은 이 의혹과 관련해선 김건희 특검팀에서 소환 조사를 받지 않았다. 김건희 특검팀은 수사 기간 부족 등으로 윤 의원을 기소하지 못하고 사건을 경찰청 국가수사본부에 넘겼다.

다시 사건을 넘겨받은 2차 종합특검팀은 기록 검토를 마친 뒤 이날 강제 수사에 나섰다. 특검팀은 조만간 윤 의원을 불러 조사할 것으로 보인다.

설계도 없이 시작된 ‘대통령 관저 공사’…“21그램 특혜 뒤에 김건희·윤한홍 있었다”

인테리어 업체 21그램이 2022년 대통령 관저 이전 공사를 맡은 배경에 김건희 여사의 요구가 있었다는 진술이 민중기 특별검사팀 조사에서 나왔다. 김 여사의 요구는 청와대 이전 태스크포스(TF) 팀장을 맡았던 윤한홍 국민의힘 의원이 실무진에 지시한 것으로 조사됐다. 13일 경향신문이 국회로부터 입수한 김오진 전 국토교통부 1차관과 황모 전 대통령비서실...

https://www.khan.co.kr/article/202601131717001

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