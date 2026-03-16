[속보]종합특검 ‘윤 관저 공사, 21그램 특혜 의혹’ 윤한홍 의원 자택 등 압수수색

권창영 2차 종합특별검사팀이 ‘대통령 관저 이전 의혹’과 관련해 윤한홍 국민의힘 의원에 대한 강제 수사에 나섰다.

16일 경향신문 취재에 따르면 특검팀은 이날 오전 윤 의원의 서울 강남구 자택 등에 검사와 수사관을 보내 압수수색에 나섰다. 2차 종합특검 본수사가 개시된 이후 나선 첫 강제 수사다. 영장에는 직권남용 혐의가 적용된 것으로 알려졌다.

윤 의원은 윤석열 정부인 2022년 대통령 관저 이전 공사 당시 태스크포스(TF) 팀장을 맡았다. 앞서 이 사건을 수사한 김건희 특검팀은 윤 의원이 관저 이전 공사 업체를 김건희 여사와 친분이 있는 ‘21그램’이 맡도록 할 것을 실무진에게 지시했다고 봤다. 김건희 특검팀은 이 의혹으로 기소한 김오진 전 국토교통부 1차관, 황모 전 대통령비서실 행정관, 김태영 21그램 대표 등의 공소장에 업체 선정 경위를 설명하면서 “TF 팀장인 윤한홍 의원이 김 여사의 요구사항에 따라 2022년 4월 초순경 대통령 관저 이전 관련 실무를 총괄하고 있던 청와대이전TF 1분과장인 김오진에게 ‘김 여사가 고른 업체이니 21그램이 대통령 관저 공사를 도맡아 할 수 있도록 하라’는 취지로 지시했다”고 적시했다.

다만 윤 의원은 이 의혹과 관련해선 김건희 특검팀에서 소환 조사를 받지 않았다. 김건희 특검팀은 수사 기간 부족 등으로 윤 의원을 기소하지 못하고 사건을 경찰청 국가수사본부에 넘겼다.

다시 사건을 넘겨받은 2차 종합특검팀은 기록 검토를 마친 뒤 이날 강제 수사에 나섰다. 특검팀은 조만간 윤 의원을 불러 조사할 것으로 보인다.