국정 수행 긍정 평가 전주보다 2.1%P 올라 “석유 최고가격제·조기 추경 등 신속 대책 영향”

이재명 대통령의 국정 지지율이 전주보다 2.1%포인트 올라 60.3%를 기록했다는 여론조사 결과가 16일 발표됐다. 국정 지지율이 지난해 7월 5주차 63.3% 이후 7개월 만에 60%대를 회복한 것이다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 9일부터 13일까지 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령이 국정 수행을 잘한다는 응답은 60.3%로 집계됐다. 이 대통령이 국정 수행을 잘못한다는 응답은 35.0%였다. 전주보다 긍정 평가는 2.1%포인트 오르고 부정 평가는 2.1% 포인트 내렸다.

리얼미터는 “최근 중동 사태 악화로 유가가 급등하고 물가 불안이 커진 상황에서 정부가 석유 최고가격제와 조기 추경(추가경정예산) 등 선제적인 경제·민생 대책을 신속히 내놓은 것이 지지율 견인차 역할을 한 것”이라고 분석했다.

리얼미터가 지난 12일부터 13일까지 전국 18세 이상 유권자 1005명을 조사한 결과 더불어민주당 지지율은 전주보다 2.4%포인트 오른 50.5%로 7개월 만에 50%대를 회복한 반면, 국민의힘 지지율은 전주보다 0.5%포인트 떨어진 31.9%로 장동혁 대표 취임 이후 최저치를 경신했다.

민주당 지지율은 2주 연속 상승하고 국민의힘 지지율은 2주 연속 하락하면서 양당의 지지율 격차는 18.6%로 확대됐다. 뒤이어 개혁신당 2.8%, 조국혁신당 2.6%, 진보당 1.4% 순이었다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 9.0%로 조사됐다.

리얼미터는 “민주당의 지지율 상승은 정부의 민생 정책 효과가 여당으로 이어진 데다 국민의힘 내홍이 반사이익으로 작용한 결과”라고 분석했다. 특히 서울권 지지율이 전주 42.6%에서 53.5%로 10.9%포인트나 급등한 현상에 대해선 “정원오(전 서울 성동구청장)의 서울시장 출마 선언으로 여권 결집이 강화됐다”며 “오세훈 서울시장 공천 (신청) 거부는 국민의힘 지지층 일부가 민주당으로 이동한 요인”이라고 밝혔다.

리얼미터는 “국민의힘 지지율 하락은 윤석열 전 대통령과의 단절 결의문 발표 이후 지도부의 리더십 균열이 발생하고 오세훈 시장의 공천 미신청 등 당내 공천 갈등이 심화하면서 핵심 지지층이 이탈한 결과”라고 분석했다.

이 대통령 국정 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트이며 정당 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 각각 5.4%, 4.3%다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.