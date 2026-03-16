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본문 요약

넷플릭스 영화 <케이팝 데몬 헌터스>가 할리우드에서 가장 권위 있는 영화 시상식인 미국 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상을 거머쥐었다.

강 감독과 공동 연출을 맡은 크리스 아펠한스 감독은 "음악과 이야기에는 문화와 국경을 초월해 우리를 연결하는 힘이 있다"며 "젊은 영화제작자, 예술가, 음악가에게 '당신의 이야기를 들려달라. 당신의 목소리로 노래하라. 세상이 기다리고 있다'는 말을 전하고 싶다"고 했다.

<케이팝 데몬 헌터스> K팝 걸그룹이 노래로 악령들로부터 인간세계를 지키는 내용의 뮤지컬 애니메이션이다.

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[속보] ‘케이팝 데몬 헌터스’ 아카데미 장편 애니메이션상 수상

입력 2026.03.16 08:49

수정 2026.03.16 10:01

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  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

<케이팝 데몬헌터스> (왼쪽부터) 크리스 아펠한스 감독, 매기 강 감독, 제작자 미셸 웡이 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상을 받고 수상소감을 전하고 있다. AFP 연합뉴스

<케이팝 데몬헌터스> (왼쪽부터) 크리스 아펠한스 감독, 매기 강 감독, 제작자 미셸 웡이 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상을 받고 수상소감을 전하고 있다. AFP 연합뉴스

넷플릭스 영화 <케이팝 데몬 헌터스>가 할리우드에서 가장 권위 있는 영화 시상식인 미국 아카데미(오스카) 시상식에서 장편 애니메이션상을 거머쥐었다.

<케이팝 데몬 헌터스>는 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 이 상 수상자로 호명됐다. 디즈니 <주토피아 2>와 픽사 <엘리오>, 프랑스 영화 <아르코> 및 <리틀 아멜리>와 각축을 벌인 결과다.

한국계 캐나다인인 매기 강 감독은 연단에 올라 “이 상은 한국과 전 세계 한국인을 위한 것”이라며 “저처럼 보이는 사람들(동양인)에게는 저희 같아 보이는 사람들을 영화에서 보는 게 너무 오래 걸려서 죄송하다. 하지만 다음 세대는 더 기다리지 않아도 될 것”이라고 말했다.

강 감독과 공동 연출을 맡은 크리스 아펠한스 감독은 “음악과 이야기에는 문화와 국경을 초월해 우리를 연결하는 힘이 있다”며 “젊은 영화제작자, 예술가, 음악가에게 ‘당신의 이야기를 들려달라. 당신의 목소리로 노래하라. 세상이 기다리고 있다’는 말을 전하고 싶다”고 했다.

<케이팝 데몬 헌터스> K팝 걸그룹이 노래로 악령들로부터 인간세계를 지키는 내용의 뮤지컬 애니메이션이다. 신선한 소재에 자기혐오에서 자기 긍정으로 나아가는 보편적 서사를 더해 전 세계적인 공감을 얻었다. <케이팝 데몬 헌터스>는 이날 오스카 시상식에서 주제가상의 유력 후보로도 올라 있다.

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