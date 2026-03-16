트럼프 ‘군함 파견’ 요구에···영국 “해협 재개방 위한 모든 선택지 검토”

도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 군함 파견을 요구를 받은 영국이 해협 재개방을 위한 “모든 선택지”를 검토하고 있다고 밝혔다.

에드 밀리밴드 영국 에너지안보장관은 15일(현지시간) BBC 인터뷰에서 ‘영국이 무인기(드론) 및 군함 파견을 검토하느냐’는 질문에 “영국은 미국 및 다른 동맹국과의 협력을 포함해 해협 재개방에 도움이 될 수 있는 모든 선택지를 검토하고 있다”고 답했다.

그는 해협 재개방을 “우선 과제”라고 밝히며 “기뢰 탐지 드론을 포함해 우리가 기여할 수 있는 다양한 방법이 있다”고 말했다. 다만 검토 중인 구체적 방안은 공개하지 않았다.

밀리밴드 장관은 이어 “해협을 다시 여는 가장 확실하고 최선의 방법은 분쟁을 종식시키는 것”이라고 덧붙였다.

앞서 영국 일간 더타임스는 영국 정부가 호르무즈 해협에 기뢰탐지 드론과 요격용 드론 수천대를 배치하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. 이에 영국 국방부는 “이 지역 운송의 안전을 보장하기 위한 다양한 옵션을 동맹국 및 파트너들과 논의하고 있다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 SNS 트루스소셜을 통해 영국·프랑스·한국·중국·일본에 호르무즈 해협에 발이 묶인 유조선 호위를 위한 군함 파견을 요구했다. 미국이 사실상 참전을 요구하자 5개국 모두 신중한 반응을 보이고 있다.