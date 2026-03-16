BTS 공연 코앞 ‘캡슐호텔 화재’에…서울 숙박시설 7338곳 긴급 안전점검

정부가 외국 관광객 피해가 발생한 소공동 캡슐호텔 화재 사고와 관련해 서울시내 숙박시설에 대해 긴급 안전점검을 실시한다. 오는 21일 광화문광장에서 진행되는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연 등으로 외국인 관광객과 방문객이 크게 늘어날 것으로 예상되는 데 따른 조치다.

행정안전부와 소방청은 16~19일 나흘간 서울시내 숙박시설 7338개소를 대상으로 긴급 안전점검을 실시해 화재 위험요인을 선제적으로 점검하고 안전관리를 강화한다고 밝혔다.

점검 대상은 외국인관광 도시민박업 4904개소, 한옥체험업 381개소, 종로구·중구 숙박시설 2053개소다. 이 중 이번 화재 사고와 같이 캡슐형태의 수면시설을 갖춘 곳은 45개소다.

외국인관광 도시민박업과 한옥체험업은 현장 방문을 통해 화재감지기 등 소방시설 작동 여부를 확인하고 관계자 대상 소방안전 교육과 화재 예방 안내도 실시한다.

특히 방문객 밀집이 예상되는 종로구·중구 숙박시설과 서울 시내 캡슐형 숙박시설에 대해서는 특별소방검사를 실시한다.

행안부는 소방청과 지방정부, 전기·가스안전공사 등 관계기관과 함께 좁은 공간에 밀집된 구조로 화재 확산 우려가 큰 캡슐형 숙소 등에 대해서는 표본점검도 진행할 예정이다.

윤호중 행안부 장관은 김승룡 소방청장 직무대행으로부터 지난 14일 발생한 서울 소공동 숙박시설 화재 대응 상황을 보고받고 숙박시설 화재 안전 관리 강화를 지시했다. 윤 장관은 “대규모 케이팝 공연을 앞두고 서울을 찾는 내외국인이 급증할 것으로 예상되는 만큼 긴급 안전점검을 신속하고 빈틈없이 추진해 모두가 안심하고 머물 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.

지난 14일 오후 소공동 캡슐호텔에서 화재가 발생해 숙박 중이던 외국인 10명이 부상을 입었다. 이 중 3명이 중상자로, 일본 국적 50대 여성 1명이 아직까지 의식을 되찾지 못하고 있는 것으로 전해졌다. 화재가 난 건물에는 화재 대비용 설비인 스프링클러가 설치돼있지 않았다.