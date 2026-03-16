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김제 산란계 농장서 조류인플루엔자 항원 검출

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김제 산란계 농장서 조류인플루엔자 항원 검출

입력 2026.03.16 09:41

초동대응팀 현장 투입… 방역조치 시행

반경 10km 내 농가 55호 이동제한

전북도 방역 당국이 고병원성 조류인플루엔자 확산 차단을 위해 거점 소독시설을 운영해 이동 중인 축산 차량을 소독하고 있다. 전북도 제공

전북도 방역 당국이 고병원성 조류인플루엔자 확산 차단을 위해 거점 소독시설을 운영해 이동 중인 축산 차량을 소독하고 있다. 전북도 제공

전북 김제시 용지면의 한 산란계 농장에서 조류인플루엔자(AI) H5형 항원이 검출됐다.

16일 전북도에 따르면 산란계 4만2000여 마리를 사육 중인 해당 농장에서 농장주의 폐사 신고에 따른 정밀검사를 실시한 결과 지난 15일 오후 11시쯤 H5 항원이 확인됐다.

이번 사례가 고병원성으로 최종 확진될 경우, 올겨울 도내 6번째이자 전국적으로는 57번째 발생 사례가 된다. 현재 농림축산검역본부에서 고병원성 여부를 판단하기 위한 추가 정밀검사를 진행 중이며, 결과는 1~3일 이내에 나올 예정이다.

전북도는 해당 농장이 산란계 밀집단지에서 약 1.2km 떨어진 곳에 위치한 만큼, 차단 방역과 예찰을 강화하는 등 총력 대응에 나섰다. 도 관계자는 “즉시 방역본부 초동대응팀을 현장에 투입해 출입 통제 및 소독 등 선제적 방역 조치를 시행하고, 신속히 예방적 살처분을 진행할 계획”이라고 밝혔다.

추가 확산 방지를 위해 반경 10km 이내 방역지역 내 가금농장 55호를 대상으로 이동제한, 소독 강화, 정밀검사를 실시한다. 도내 산란계 사육농장과 관련 축산시설, 축산차량에 대해서는 16일 01시부터 17일 01시까지 24시간 일시이동중지 명령이 발령됐다.

도 관계자는 “축산 종사자는 농장 출입 차량과 사람에 대한 소독 등 기본 방역수칙을 철저히 준수해야 한다”면서 “3월 철새 북상 시기까지 긴장의 끈을 늦춰서는 안된다”고 밝혔다.

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