“책 읽고 반납하면 책값 돌려드려요”…경북, 지역서점 살리기 추진

경북도는 침체한 지역서점에 활력을 불어넣기 위해 ‘지역서점 책값 돌려주기’ 사업을 추진한다고 16일 밝혔다.

이번 사업은 지역서점에서 책을 구매한 뒤 반납하면 구매 금액 상당을 지역사랑상품권이나 도서교환권 등으로 환급해준다. 반납된 도서는 지역 내 작은도서관 등에 기증한다. ‘구매–독서–반납–기증’으로 이어지는 독서 선순환 구조를 만드는 것이 핵심이다.

올해는 사전 수요 조사를 통해 안동·상주·의성·울진 등 4개 시·군에서 우선 시행된다. 경북도는 지역서점과 도서관 등 생활문화 공간 간 연계를 강화해 골목상권 활성화에도 도움을 줄 방침이다.

참여 대상은 만 14세 이상 지역민이다. 1인당 월 최대 3권까지 참여 서점에서 도서를 구매한 뒤 12주 이내 영수증을 지참해 시·군 지정 장소에 반납하면 구매 금액 상당을 환급받을 수 있다. 교과서와 잡지 등 일부 품목은 대상에서 제외되며 세부 운영 내용은 각 시·군 홈페이지를 통해 안내될 예정이다.

박찬우 경북도 문화관광체육국장은 “지역서점은 단순한 판매 공간이 아니라 동네에서 가장 가까운 문화 쉼터”라며 “많은 주민이 이번 사업에 참여해 지역 서점과 골목상권에 실질적인 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.