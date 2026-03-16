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관악구, 취약계층 아동 충치 관리한다…대상도 확대

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본문 요약

서울 관악구가 관내 취약계층 아동을 대상으로 치과진료를 지원한다.

구 관계자는 "가정과 유사한 환경에서 보호받는 아동이라도 의료 지원의 사각지대에 놓여 있을 수 있는 만큼 형평성을 맞추기 위해 대상을 확대했다"고 설명했다.

박준희 구청장은 "경제적인 이유로 치과 치료를 포기하거나 치아 건강 문제로 삶의 질이 저하되는 아동이 있어서는 안 된다"면서 "앞으로도 지원 대상을 지속적으로 확대하고 촘촘한 예방 진료 체계를 구축하여, 사각지대 없는 아동·청소년 구강 건강 안전망을 구축하는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.

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관악구, 취약계층 아동 충치 관리한다…대상도 확대

입력 2026.03.16 10:06

수정 2026.03.16 10:20

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  • 류인하 기자

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한 아동이 지난해 서울 관악구보건소에서 구강검진을 받고 있다. 관악구 제공

한 아동이 지난해 서울 관악구보건소에서 구강검진을 받고 있다. 관악구 제공

서울 관악구가 관내 취약계층 아동을 대상으로 치과진료를 지원한다. 올해부터는 그룹홈 거주 아동까지 대상을 확대한다.

구는 관악구 보건소와 관악구치과의사회 소속 36개 의료기관이 참여한 가운데 ‘2026년 아동 치과진료 지원사업’을 실시한다고 16일 밝혔다.

이 사업은 2012년부터 관내 18세 미만 지역아동센터 및 아동시설 이용 아동을 대상으로 실시해왔다. 소득 격차가 구강건강 격차로 이어지는 것을 막고, 취약계층 아동들이 경제적 부담 없이 전문적인 치과 진료를 받을 수 있도록 하자는 취지다.

관악구보건소가 1차적으로 취약계층 아동을 대상으로 구강보건교육, 구강검진, 불소도포 등 예방 중심의 치료를 실시한다. 검사 결과 충치치료나 신경치료 등 전문 치료가 필요한 ‘유소견자’로 분류되면 사전에 협약을 맺은 관내 치과의원에 치료를 의뢰한다.

협력치과는 보건소에서 의뢰받은 아동들을 대상으로 충치 및 신경치료, 발치, 보철치료(일부) 등 맞춤형 진료를 한다.

관악구는 올해는 지원 대상도 확대하기로 했다. 지역아동센터 이용 아동으로 국한했던 지원 범위를 올해부터는 ‘공공생활가정(그룹홈)’ 거주 아동까지 넓힌다.

구 관계자는 “가정과 유사한 환경에서 보호받는 아동이라도 의료 지원의 사각지대에 놓여 있을 수 있는 만큼 형평성을 맞추기 위해 대상을 확대했다”고 설명했다.

박준희 구청장은 “경제적인 이유로 치과 치료를 포기하거나 치아 건강 문제로 삶의 질이 저하되는 아동이 있어서는 안 된다”면서 “앞으로도 지원 대상을 지속적으로 확대하고 촘촘한 예방 진료 체계를 구축하여, 사각지대 없는 아동·청소년 구강 건강 안전망을 구축하는 데 최선을 다하겠다”라고 말했다.

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