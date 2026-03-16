“호르무즈 해협 확보에 해병대 투입까지 필요할 수도”···WSJ 보도

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 봉쇄를 해제하려면 미 해병대를 투입해 이란 연안을 장악하는 대규모 군사작전까지 필요할 수 있다는 분석이 나왔다.

15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 행정부는 호르무즈 해협 확보를 위해 유조선 호위, 이란 남부 연안 장악 등 여러 군사 옵션을 검토하고 있지만 어떠한 방안이든 위험과 비용이 큰 것으로 평가된다.

가장 직접적인 방안은 미 해군과 동맹국 해군이 유조선 호송대를 구성해 해협을 통과시키는 방식이다. 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄한 이후 트럼프 대통령과 피트 헤그세스 미 국방장관은 유조선 통행을 위해 미 해군이 호위에 나설 수 있다고 여러 차례 밝혔다. 트럼프 대통령은 전날 SNS 트루스소셜을 통해 한국·중국·일본·영국·프랑스 등 5개국에 유조선 호위를 위한 군함 파견을 요청하기도 했다.

다만 이 경우 이란이 매설한 기뢰를 제거하고 무인기(드론) 및 소형 고속정 공격을 지속해서 방어해야 한다. 또 호송 방식으로는 한 번에 통과시킬 수 있는 선박 수가 제한돼 걸프 해역에 발이 묶인 상선 정체를 해소하는 데 시간이 걸릴 수 있다고 WSJ은 전했다.

보다 강경한 방안으로 미군이 이란 남부 연안을 장악하는 구상이 거론된다. 이 경우 수천명 규모의 지상군 투입과 수개월에 걸친 작전이 필요할 가능성이 크다고 WSJ은 전했다. 산악 지형이 많은 이란 남부 해안 특성상 미 해병대의 상륙작전도 선택지가 될 수 있다.

다만 이란이 내륙에서 발사 가능한 장거리 미사일과 드론을 보유하고 있어 미군이 연안을 장악하더라도 해협을 향한 위협이 곧바로 사라지지는 않을 것이란 지적이 나온다. 이란 이슬람혁명수비대는 2003년 이라크 전쟁 이후 미군 상대 공격을 지원한 경험이 있는 쿠드스군을 두고 있기도 하다.