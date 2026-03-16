경향신문 창간 80주년 기념식과 창간 포럼 주관 용역 대행사 선정 입찰을 진행합니다. 경향신문이 창간 80주년을 맞아 ‘진실을 읽다, 세상을 잇다’라는 비전을 제시하며 언론의 역할과 사회적 책임을 다시금 조명하고자 합니다. ‘경향신문 창간 80주년 기념식’ 주관 용역 대행사 선정 입찰에 많은 관심과 참여를 바랍니다.



■ ‘경향신문 창간 80주년 기념식’ 개요

사업 기간 : 계약일로부터 2026년 12월 31일까지

행사 일정 : 2026년 10월 6일(예정)

행사 장소 : 롯데호텔서울 크리스탈볼륨, 에메랄드(예정)

사업 예산 : 제안가 *행사장 대관료, 강연료 등 제외

입찰 방식 : 공개경쟁 입찰

선정 방법 : 협상에 의한 계약



■ 대행사 역할(제안 주요 내용)

기 획 : 종합 계획 및 세부 이행방안 수립 등

섭 외 : 연사 발굴 및 초청 등

의 전 : 내빈·참석자 초청 및 관리, 연사 관리 등

제 작 : 행사장 내·외부 조성, 무대 및 관객석 조성, 키 비주얼, 주제영상, 행사 스케치영상, 초청장, 프로그램북, 기타 제작물 등

진 행 : 개막식, 강연, 토론, 폐막식, 시스템 운영, 사회자 등

홍 보 : 홈페이지 구축 및 운영, SNS 운영, 초청 등

기 타 : 결과보고서 작성 등



■ 입찰 일정

공 고 : 3월 16일 경향신문 지면 및 홈페이지(www.khan.co.kr)

한국MICE협회 홈페이지(micekorea.or.kr)

접수 마감 : 4월 2일 오후 5시

접 수 처 : e메일 khan80@khan.co.kr (경향신문 창간 80주년 준비위원회)

제출 방법 : e메일(우편접수 불가)

1차 심사 : 4월 3일

2차 심사 : 4월 15일~16일 중 1일

우선협상대상자 선정 : 4월 20일(예정)

계 약 : 사업 내용 및 예산 협상 거쳐 최종 계약



■ 평가 방법

1차 심사는 입찰 참가 자격·이행 실적·기술 능력·재무 상태·사회적 신인도·계약 이행의 성실도 등 평가. 2차 심사는 현장 프리젠테이션 평가로 진행하며 선정위원회가 작성한 배점표를 기준으로 평가

※ 자세한 사항은 제안요청서를 확인하시기 바랍니다.

문 의 : 경향신문 창간 80주년 준비위원회(02-3701-1531)