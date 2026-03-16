창간 80주년 경향신문

‘경향신문 창간 80주년 기념식’ 주관 용역 대행사 선정 입찰

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘경향신문 창간 80주년 기념식’ 주관 용역 대행사 선정 입찰

입력 2026.03.16 10:22

수정 2026.03.16 10:28

펼치기/접기

경향신문 창간 80주년 기념식과 창간 포럼 주관 용역 대행사 선정 입찰을 진행합니다. 경향신문이 창간 80주년을 맞아 ‘진실을 읽다, 세상을 잇다’라는 비전을 제시하며 언론의 역할과 사회적 책임을 다시금 조명하고자 합니다. ‘경향신문 창간 80주년 기념식’ 주관 용역 대행사 선정 입찰에 많은 관심과 참여를 바랍니다.

■ ‘경향신문 창간 80주년 기념식’ 개요
사업 기간 : 계약일로부터 2026년 12월 31일까지
행사 일정 : 2026년 10월 6일(예정)
행사 장소 : 롯데호텔서울 크리스탈볼륨, 에메랄드(예정)
사업 예산 : 제안가 *행사장 대관료, 강연료 등 제외
입찰 방식 : 공개경쟁 입찰
선정 방법 : 협상에 의한 계약

■ 대행사 역할(제안 주요 내용)
기 획 : 종합 계획 및 세부 이행방안 수립 등
섭 외 : 연사 발굴 및 초청 등
의 전 : 내빈·참석자 초청 및 관리, 연사 관리 등
제 작 : 행사장 내·외부 조성, 무대 및 관객석 조성, 키 비주얼, 주제영상, 행사 스케치영상, 초청장, 프로그램북, 기타 제작물 등
진 행 : 개막식, 강연, 토론, 폐막식, 시스템 운영, 사회자 등
홍 보 : 홈페이지 구축 및 운영, SNS 운영, 초청 등
기 타 : 결과보고서 작성 등

■ 입찰 일정
공 고 : 3월 16일 경향신문 지면 및 홈페이지(www.khan.co.kr)
한국MICE협회 홈페이지(micekorea.or.kr)
접수 마감 : 4월 2일 오후 5시
접 수 처 : e메일 khan80@khan.co.kr (경향신문 창간 80주년 준비위원회)
제출 방법 : e메일(우편접수 불가)
1차 심사 : 4월 3일
2차 심사 : 4월 15일~16일 중 1일
우선협상대상자 선정 : 4월 20일(예정)
계 약 : 사업 내용 및 예산 협상 거쳐 최종 계약

■ 평가 방법
1차 심사는 입찰 참가 자격·이행 실적·기술 능력·재무 상태·사회적 신인도·계약 이행의 성실도 등 평가. 2차 심사는 현장 프리젠테이션 평가로 진행하며 선정위원회가 작성한 배점표를 기준으로 평가
※ 자세한 사항은 제안요청서를 확인하시기 바랍니다.
문 의 : 경향신문 창간 80주년 준비위원회(02-3701-1531)


  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글