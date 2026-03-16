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본문 요약

다카이치 사나에 일본 총리가 중동에 머물던 일본인들의 대피를 도운 한국 정부에 감사의 뜻을 밝혔다.

다카이치 총리는 최근 일본 정부가 마련한 전세기에 한국인이 탑승한 사실도 언급하며 "이는 '제3국에서의 자국민 보호에 관한 한·일 간 상호 협력'의 일환"이라고 했다.

지난 10일 리야드를 출발해 11일 일본 도쿄에 도착한 일본 정부 전세기에는 중동에 머물던 한국인 11명이 탑승했다.

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다카이치 “중동 일본인 대피 도운 한국 정부에 감사”

입력 2026.03.16 10:29

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한국인 204명과 일본인 2명 등 총 211명을 태운 한국 공군 다목적 공중급유 수송기 KC-330 시그너스가 15일 오후 성남 서울공항에 도착하고 있다. 사진공동취재단

한국인 204명과 일본인 2명 등 총 211명을 태운 한국 공군 다목적 공중급유 수송기 KC-330 시그너스가 15일 오후 성남 서울공항에 도착하고 있다. 사진공동취재단

다카이치 사나에 일본 총리가 중동에 머물던 일본인들의 대피를 도운 한국 정부에 감사의 뜻을 밝혔다.

다카이치 총리는 15일 밤 SNS 엑스에 글을 올려 “한국군 수송기가 일본인 3명을 태우고 서울에 도착했다”며 “한국 정부와 한국군 여러분께 감사의 뜻을 표한다”고 밝혔다.

사우디아라비아 수도 리야드를 출발한 한국 공군 다목적 공중급유 수송기 KC-330 시그너스는 한국인 204명과 일본인 2명 등 총 211명을 태우고 이날 오후 경기 성남 서울공항에 착륙했다.

다카이치 총리는 최근 일본 정부가 마련한 전세기에 한국인이 탑승한 사실도 언급하며 “이는 ‘제3국에서의 자국민 보호에 관한 한·일 간 상호 협력’의 일환”이라고 했다.

지난 10일 리야드를 출발해 11일 일본 도쿄에 도착한 일본 정부 전세기에는 중동에 머물던 한국인 11명이 탑승했다.

한국과 일본 정부는 2023년 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 전쟁이 발발한 당시 각각 자국 수송기에 상대국 국민을 태워 대피를 지원한 바 있다. 양국은 2024년 9월 재외국민 보호 협력각서를 체결했다.

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