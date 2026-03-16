서울시, 강북횡단 지하도시고속도로 ‘민·관·학 협의체’ 운영

서울시가 16일 오전 서울시청 본관 대회의실에서 오세훈 서울시장과 6개 자치구 주민대표, 전문가 등이 참여한 ‘강북횡단 지하도시고속도로 민·관·학 정책협의체(이하 협의체)’ 발족식을 열고 운영을 시작한다고 밝혔다.

시는 “지난해 12월 발표한 강북횡단 지하도시고속도로 건설 계획의 후속 조치로 협의체를 구성했다”며 “‘다시, 강북 전성시대 2.0’의 신호탄이 될 강북횡단 지하도시고속도로 건설을 위해 주민과 전문가, 행정이 해법을 모색하는 공론의 장이 마련됐다”고 설명했다.

강북횡단 지하도시고속도로 건설사업은 내부순환로 성산IC부터 북부간선도로 신내IC까지 20.5㎞ 구간 지하에 왕복 6차로 규모의 도시고속도로를 건설하는 사업이다. 오는 2037년까지 낡은 고가차도를 철거해 도로를 확충하고 도시공간을 재편할 계획이다.

협의체는 주민대표와 시·자치구 관계자, 도로교통·방재안전·도시개발 분야 전문가 등 총 67명으로 구성됐다. 사업영향이 큰 마포구·서대문구·종로구·성북구·중랑구·노원구 등 6개 자치구를 중심으로 시의원과 구의원, 주민대표가 참여해 지역 의견을 직접 반영할 계획이다.

협의체는 ‘주민 협의체’와 ‘전문가 그룹’으로 구성돼 안건에 따라 분리 또는 통합 운영된다. 먼저 자치구별로 추천된 주민대표와 시·구 관계자가 참여하는 ‘주민 협의체’는 지역 요구사항을 수렴하고, 도로교통·방재안전 등 각 분야 ‘전문가 그룹’이 기술적 타당성과 대안을 검토한다.

주민 체감도를 높이기 위한 ‘현장 중심 소통’도 강화한다. 사업 구간별 권역 간담회를 열어 지역별 도로 여건과 수변 접근성, 공사 중 소음·분진 등 생활과 밀접한 문제 등을 논의해 사업 추진 과정의 투명성과 정책 수용성을 높일 방침이다.

오세훈 서울시장은 “민·관·학 정책협의체는 갈등을 줄이고 문제 해결의 지혜를 모으는 서울형 공론의 장이 될 것”이라며 “단단한 사회적 합의를 쌓아 ‘강북 전성시대 2.0’을 착실히 추진하겠다”고 말했다.