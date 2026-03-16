AI로 조리사 복장·위생 체크, 이상 상황 감지…주방과 만난 AI

한화그룹, 시너지 창출 위한 사업 모델 개발 착수

테크와 라이프 부문으로 인적 분할을 추진 중인 한화그룹이 시너지 창출을 위한 새 사업 모델 개발에 본격적으로 착수했다고 16일 밝혔다.

우선 단체 급식과 식자재 유통 등 식품 시장 개척에 주력하고 있는 아워홈은 안전사고 예방, 식품 위생·품질 관리, 원활한 식자재 공급 등을 위해 한화비전의 인공지능(AI) 기술을 일부 사업장에 시범 도입한다.

주방에 설치된 AI 카메라는 조리사 입장과 동시에 복장과 위생 수칙 준수 여부 등을 실시간 점검한다. 주변의 이상 소리와 온도 등을 감지해 화재 등 사고를 예방하는 ‘안전 지킴이’ 역할도 수행한다.

한화비전 관계자는 “작업자 상태와 조리실 상황을 AI 기술을 통해 실시간으로 지켜볼 수 있어 위생, 안전 관리가 훨씬 수월해질 것”이라면서 “이전보다 조리 집중도가 높아지면서 음식 품질도 향상될 것으로 기대한다”고 설명했다.

효율적인 식자재 공급을 위해 ‘지능형 자동 발주 시스템’ 적용도 추진한다. 식재료를 입고할 때 바코드 인식과 영상 촬영 기능이 통합된 ‘BCR 카메라’가 실시간 재고를 자동 등록한다. 또 AI 카메라로 이용자들의 선호 식단을 분석해 메뉴를 개선하는 작업도 진행한다.

갤러리아백화점, 호텔·리조트 곳곳에도 고객 편의 향상을 위해 한화비전과 한화로보틱스의 첨단기술을 활용한 ‘맞춤형 서비스’ 도입을 추진한다. 다양한 고객이 모이는 백화점의 특성을 고려해 AI 카메라를 통한 매장 혼잡도, 고객 선호 등을 파악한다.

AI 카메라에 이상 상황이 포착되면 직원에게 곧바로 알림을 보내 대응하도록 하는 시스템도 구축한다. 백화점이나 리조트 등에 있는 식당에는 한화로보틱스의 조리 로봇을 적극적으로 활용한다.

한화갤러리아 관계자는 “앞으로 테크 솔루션 부문과의 협력이 본격화하면 고객 응대와 서비스의 질이 한층 강화될 것”이라면서 “패턴 분석 등 다양한 데이터 축적을 통해 맞춤형 서비스를 제공하는 동시에 매출 증대를 이뤄나갈 것”이라고 밝혔다.

앞서 한화그룹은 지난 1월 테크·라이프 부문을 신설 법인으로 떼어내는 인적 분할을 오는 7월까지 진행한다고 발표했다. 인적 분할이 되면 한화비전·한화모멘텀·한화세미텍·한화로보틱스 등 테크 분야 계열사와 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·아워홈 등 라이프 분야 계열사는 신설법인인 ‘한화머시너리앤서비스홀딩스’에 속하게 된다. 한화에어로스페이스·한화오션·한화솔루션·한화생명 등 방산·조선·해양·에너지·금융 계열사는 그대로 ㈜한화에 속한다.

한화그룹 관계자는 “부문 간 시너지는 한화머시너리앤서비스홀딩스가 그리는 청사진을 보여주는 주요 지표 중 하나”라면서 “지속적인 연구개발(R&D) 투자와 협업을 통해 우리 일상을 보다 편리하고 윤택하게 만들 수 있는 다양한 기술을 개발해 나갈 것”이라고 밝혔다.