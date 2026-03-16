정동영 장관 “트럼프의 북·미 대화 의지 재확인…북측, 기회 놓치지 않았으면”

“북·미 대화는 남북·미 공동이익에 부합” “북·미 특별한 접촉은 없는 것으로 안다”

정동영 통일부 장관이 16일 도널드 트럼프 대통령이 북·미 대화에 관심을 표명한 것을 두고 “북측이 기회를 놓치지 않았으면 좋겠다”라고 밝혔다.

정 장관은 이날 정부서울청사에서 기자들과 만나 김민석 국무총리와 트럼프 대통령의 대화 내용과 관련한 질문에 “트럼프 대통령이 여전히 북·미 대화에 높은 관심과 의지를 갖고 있다는 점을 재확인했다는 데 의미가 있다”라며 이같이 말했다. 앞서 김 총리는 지난 13일(현지시간) 트럼프 대통령과의 만남에서 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 만나고 싶다는 뜻을 밝혔다고 취재진에게 전했다.

정동영 장관은 이날 “이 불씨를 살려 나가야 한다”라며 북·미 대화는 남북·미 공동의 이익에 부합한다고 밝혔다. 정 장관은 “한반도 정세를 평화롭게 관리하는 게 대한민국의 현재·미래를 위해 중요하다”라며 “북한은 제9차 당대회에서 발전권과 안전권을 강조했는데, 북·미 대화를 통한 관계 개선과 평화 공존이 될 때, 발전권을 위한 정세가 조성될 것”이라고 말했다. 정 장관은 “미국으로서도 세계정세를 관리하는 데 한반도 정세를 안정화할 필요가 있어서 북·미 대화는 필수라고 생각한다”라고 했다.

정 장관은 ‘트럼프 대통령의 이번 반응이 북·미 대화에 회의적이란 뜻으로 볼 여지는 없느냐’는 질문에는 “지난해 APEC(아시아·태평양경제협력체) 때 트럼프 대통령이 김정은 위원장을 만나고 싶다고 분명히 의사를 밝혔는데, (만남이 성사되지 않으면서) 체면이 깎인 측면이 있다”라며 “그래서 정말로 김 위원장이 나(트럼프 대통령)를 만날 생각이 있는 거냐고 반문한 것으로 본다”고 했다.

정 장관은 최근 중동 사태가 북·미 대화에 미칠 영향을 두고는 “일반적으로 부정적인 영향을 미친다고 해석을 하지만, 트럼프 대통령은 문제 해결을 위해 전쟁도 대화도 결심할 수 있는 그런 성향의 지도자”라고 했다. 정 장관은 다만 북·미 간에 “특별한 접촉은 없었던 것으로 안다”고 말했다.

정 장관은 ‘현재 상황에서 북한을 대화로 견인하기 위해 미국이 어떤 조치를 해야 하느냐’는 질문에 “북한은 적대시 정책 전환과 헌법에 명문화된 핵보유국으로서의 지위 인정을 조건으로 걸고 있다”라며 “그런 바탕에서 (미국이) 고심하지 않을까 생각한다”라고 했다.