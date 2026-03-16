“26만 아미 온다” 서울시, 하늘·한강·DDP 곳곳서 축제 연다

서울시가 글로벌 K-pop그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백공연을 계기로 서울을 찾는 외국인 관광객을 위해 공연 전후 즐길 수 있는 다양한 관광콘텐츠를 선보인다고 16일 밝혔다.

우선 오는 20일~21일 오후 7시 30분부터 9시 30분까지 세빛섬과 청계천 등 서울 대표 랜드마크 15곳에서 BTS 컴백을 환영하는 경관조명을 밝혀 서울 전역을 거대한 콘서트 무대로 조성한다.

BTS 팬클럽 ‘아미’들이 공연 후 서울의 매력을 느낄 수 있도록 3월 21일~22일 반포대교에서 BTS 음악을 테마로 분수쇼도 진행한다. LED 조명과 음악, 길이 1000m 이상의 거대한 분수 연출이 결합된 공연형 야경 콘텐츠로, 반포한강공원을 찾은 시민과 관광객에게 색다른 볼거리를 제공할 것이라고 시는 설명했다.

아울러 세종대로변 가로등에 환영 현수기를 부착하고, 도심 내 미디어파사드 10곳에서 웰컴 메시지를 표출해 ‘아미’를 위한 환영 분위기를 만든다. 서울의 환대가 세계 각국에서 온 팬들에게 전달될 수 있도록 주요 관광명소와 전통시장 등 관광객 주요 방문 장소에 7개 언어(한국어·영어·중국어·일본어·베트남어·인도네시아어·태국어)로 번역된 환영 문구를 표출하고 관광 안내 홍보물도 제공한다.

공연장 밖에서도 서울을 경험할 수 있도록 한강을 비롯한 도심 주요 장소에서 다채로운 축제와 이벤트도 연다. 4월 6일부터 19일까지 청계천 오간수교~버들다리 약 500m 구간은 BTS 상징을 활용한 ‘아리랑 라이트워크(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL 청계천 산책길)’로 꾸며진다.

한강에서는 축제 시작을 알리는 ‘2026 서울스프링페스티벌’이 4월 10일부터 5월 5일까지 열린다. 미디어쇼와 한강을 무대로 펼쳐지는 체험 프로그램이 진행되고, 한강드론라이트쇼의 개막 공연도 4월 10일 열린다.

하늘에서는 서울을 내려다 볼 수 있는 계류식 가스기구인 ‘서울달’을 비롯해 N서울타워와 롯데월드타워 전망대에서 도시 전체로 퍼져나가는 붉은 빛 물결을 입체적으로 감상할 수 있다. 동대문디자인플라자(DDP)에서는 4월 6일부터 12일까지 뮤직라이트쇼와 구석구석 라이브를 운영해 글로벌 팬들에게 다양한 음악 경험을 선사할 예정이다.

김명주 서울시 관광체육국장은 “공연과 연계한 다양한 문화·관광 콘텐츠를 통해 글로벌 팬들이 서울의 다채로운 매력을 경험할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.