“전 구성원 1인 1 AI 에이전트”···체질 개선 속도내는 SK텔레콤

SK텔레콤은 전 구성원이 업무에 특화된 인공지능(AI) 에이전트를 만드는 ‘1인 1 AI 에이전트’를 추진하며 전사적인 AI 전환(AX)에 속도를 낸다고 16일 밝혔다.

SK텔레콤은 이날 비개발 직군을 포함한 모든 구성원을 대상으로 ‘1인 1 AI 에이전트’ 목표를 제시하고 상세 로드맵을 사내에 공개했다.

우선 회사는 코딩 경험과 지식이 없어도 에이전트를 쉽게 만들 수 있도록 다양한 플랫폼을 제공한다. 범용 업무 자동화를 지원하는 ‘에이닷 비즈’, 마케팅 업무와 데이터 추출에 특화된 ‘폴라리스’, 네트워크 데이터 분석과 코딩을 지원하는 ‘플레이그라운드’ 등이다. 구성원들은 플랫폼을 활용해 자연어 형식으로 질문을 하거나 블록쌓기를 하듯 모듈을 조합해 AI 에이전트를 생성할 수 있다고 회사는 전했다.

AX 지원 시스템인 ‘AXMS’도 이날 가동을 시작했다. AXMS는 개인이 제출한 혁신 아이디어와 진행 과정, 피드백 등을 투명하게 공개해 사내 지식 활용도를 높이는 역할을 한다. SK텔레콤은 AX 아이디어 공모와 단계별 교육도 연중 운영할 예정이다.

이미 구성원이 만든 AX 성공 사례가 업무에 적용되고 있다. AI가 코딩을 리뷰해 오류를 예방하고, 수정 방안까지 제안하는 기능을 갖춘 ‘보안 코딩 검증 자동화’가 대표적이다. 이를 통해 담당자의 업무시간이 연 30% 단축됐다고 한다.

정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)는 “AI 전환은 화려한 기술이 아닌, 각자의 업무 현장에서 문제를 가장 잘 아는 구성원들의 작은 개선에서 시작된다”고 말했다. SK텔레콤은 “기존 업무를 자동화하는 수준을 넘어, 전 구성원이 직접 AI 에이전트를 개발해 사업 혁신에 나설 수 있도록 본격적인 체질 개선에 나서겠다”고 했다.