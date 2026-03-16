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아바스 아라그치 이란 외교장관이 새 최고지도자 모즈타바 하메네이의 건강 이상설을 부인했다.

트럼프 대통령은 전날 미 NBC 방송 인터뷰에서 "모즈타바가 살아 있는지조차 모르겠다"고 말했다.

미·이스라엘의 공습을 받아 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 차남인 모즈타바는 지난 8일 이란의 새 최고지도자로 선출됐다.

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이란 외교장관 “새 최고지도자는 매우 건강”···‘모즈타바 건강 이상설’ 부인

입력 2026.03.16 11:24

수정 2026.03.16 11:31

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  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 11일(현지시간) 이란 수도 테헤란에서 열린 미국·이스라엘 공습 희생자 장례 행렬에서 한 애도객이 새 최고지도자가 된 모즈타바 하메네이의 초상화를 들고 있다. AP연합뉴스

지난 11일(현지시간) 이란 수도 테헤란에서 열린 미국·이스라엘 공습 희생자 장례 행렬에서 한 애도객이 새 최고지도자가 된 모즈타바 하메네이의 초상화를 들고 있다. AP연합뉴스

아바스 아라그치 이란 외교장관이 새 최고지도자 모즈타바 하메네이의 건강 이상설을 부인했다.

아라그치 장관은 15일(현지시간) 아랍권 매체 알아라비 알자디드 인터뷰에서 “최고지도자는 매우 건강한 상태”라며 “모든 상황을 완전히 통제하고 있다”고 밝혔다.

그는 전날 미 방송 MSNBC 인터뷰에서도 “새 최고지도자에게 아무 문제가 없다”며 “그는 헌법에 따라 직무를 수행하고 있다”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 모즈타바의 부상설을 제기해왔다. 피트 헤그세스 미 국방장관은 지난 13일 “이른바 새 최고지도자가 부상을 입었다”며 “외모가 손상됐을 가능성이 크다”고 주장했다. 트럼프 대통령은 전날 미 NBC 방송 인터뷰에서 “모즈타바가 살아 있는지조차 모르겠다”고 말했다.

미·이스라엘의 공습을 받아 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 차남인 모즈타바는 지난 8일 이란의 새 최고지도자로 선출됐다. 선출 나흘 만인 지난 12일 첫 메시지를 발표했지만 영상이나 음성이 아닌 국영TV 앵커의 대독 형식으로 전달돼 건강 이상설이 제기됐다.

‘복수’ 강조한 모즈타바 첫 메시지…성명 대독 영상에 ‘건강 상태’ 논란

이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 선출 나흘 만인 12일(현지시간) 첫 메시지를 내놨다. 순교자들에 대한 복수를 반드시 이루겠다는 강경 대응 기조와 부자 승계의 정당성을 강조하는 내용이 핵심이었다. 다만 영상이나 음성이 아닌 국영TV 앵커의 대독 형식으로 발표되면서 그 배경을 두고 여러 해석이 나오고 있다. 모즈타바는 이날 이란 국영TV를 통해...

https://www.khan.co.kr/article/202603131556001

트럼프 “모즈타바, 살아있다면 조국을 위해 항복하라”

도널드 트럼프 미국 대통령이 아직 공식 석상에 모습을 드러내지 않은 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이를 향해 “살아 있다면 항복하라”고 요구했다. 트럼프 대통령은 14일(현지시간) NBC방송 인터뷰에서 “그가 살아 있는지조차 모르겠다. 지금까지 아무도 그를 보여주지 못했다”며 “그가 살아 있지 않다는 이야기를 듣고 있다. 만약 살아 있다면 그는 ...

https://www.khan.co.kr/article/202603152045015

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