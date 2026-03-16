[속보]‘케이팝 데몬 헌터스’ 아카데미 주제가상도 수상···오스카 2관왕

장편 애니메이션상 수상 이어 쾌거 이재 “이제 모두가 한국어 가사 따라 불러···자랑스럽다”

넷플릭스 영화 <케이팝 데몬 헌터스>가 할리우드에서 가장 권위 있는 영화 시상식인 미국 아카데미(오스카) 시상식에서 2관왕에 올랐다.

<케이팝 데몬 헌터스>는 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 삽입곡 ‘Golden(골든)’으로 주제가상을 받았다.

‘골든’이 주제가상에 호명되자 작곡가 겸 가창가 이재는 감격을 감추지 못한 채 눈물을 보였다. 그는 “사람들이 K팝을 좋아한다고 놀리곤 했었는데, 이제 모두가 우리 노래를 부르고 한국어 가사를 따라 부르고 있다. 정말 자랑스럽다”며 “이 상은 성공이 아니라 버티고 회복하는 힘에 대한 것임을 깨닫는다”며 감사를 전했다. 공동 작곡가 IDO, 24, 테디, 마크 등도 함께 무대에 올랐다.

주제가상 수상에 앞서 이재는 오드리 누나, 레이 아미와 함께 극중 걸그룹 ‘헌트릭스’로 분해 골든 무대를 꾸몄다. 한복을 입은 댄서들과 북 연주자 등이 한국 무용으로 연 무대에 오른 세 사람은 인상적인 가창을 선보였다. 배우 등 할리우드 관계자들은 관객석에서 K팝 응원봉을 흔들며 무대를 즐겼다.

장편 애니메이션 수상은 이날 시상식 초반에 이뤄졌다. 한국계 캐나다인인 매기 강 감독은 연단에 올라 “이 상은 한국과 전 세계 한국인을 위한 것”이라며 “저처럼 보이는 사람들(동양인)에게는 저희 같아 보이는 사람들을 영화에서 보는 게 너무 오래 걸려서 죄송하다. 하지만 다음 세대는 더 기다리지 않아도 될 것”이라고 말했다.

<케이팝 데몬 헌터스> K팝 걸그룹이 노래로 악령들로부터 인간세계를 지키는 내용의 뮤지컬 애니메이션이다. 신선한 소재에 자기혐오에서 자기 긍정으로 나아가는 보편적 서사를 더해 전 세계적인 공감을 얻었다.