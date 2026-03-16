창간 80주년 경향신문

[속보]‘케이팝 데몬 헌터스’ 아카데미 주제가상도 수상···오스카 2관왕

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

넷플릭스 영화 <케이팝 데몬 헌터스>가 할리우드에서 가장 권위 있는 영화 시상식인 미국 아카데미 시상식에서 2관왕에 올랐다.

한국계 캐나다인인 매기 강 감독은 연단에 올라 "이 상은 한국과 전 세계 한국인을 위한 것"이라며 "저처럼 보이는 사람들에게는 저희 같아 보이는 사람들을 영화에서 보는 게 너무 오래 걸려서 죄송하다. 하지만 다음 세대는 더 기다리지 않아도 될 것"이라고 말했다.

<케이팝 데몬 헌터스> K팝 걸그룹이 노래로 악령들로부터 인간세계를 지키는 내용의 뮤지컬 애니메이션이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]‘케이팝 데몬 헌터스’ 아카데미 주제가상도 수상···오스카 2관왕

입력 2026.03.16 11:32

수정 2026.03.16 11:37

펼치기/접기
  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장편 애니메이션상 수상 이어 쾌거

이재 “이제 모두가 한국어 가사 따라 불러···자랑스럽다”

<케이팝 데몬 헌터스> ‘Golden(골든)’ 가창자 (왼쪽부터) 레이 아미, 이재, 오드리 누나가 제98회 오스카 시상식에 앞선 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

<케이팝 데몬 헌터스> ‘Golden(골든)’ 가창자 (왼쪽부터) 레이 아미, 이재, 오드리 누나가 제98회 오스카 시상식에 앞선 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

넷플릭스 영화 <케이팝 데몬 헌터스>가 할리우드에서 가장 권위 있는 영화 시상식인 미국 아카데미(오스카) 시상식에서 2관왕에 올랐다.

<케이팝 데몬 헌터스>는 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 삽입곡 ‘Golden(골든)’으로 주제가상을 받았다.

‘골든’이 주제가상에 호명되자 작곡가 겸 가창가 이재는 감격을 감추지 못한 채 눈물을 보였다. 그는 “사람들이 K팝을 좋아한다고 놀리곤 했었는데, 이제 모두가 우리 노래를 부르고 한국어 가사를 따라 부르고 있다. 정말 자랑스럽다”며 “이 상은 성공이 아니라 버티고 회복하는 힘에 대한 것임을 깨닫는다”며 감사를 전했다. 공동 작곡가 IDO, 24, 테디, 마크 등도 함께 무대에 올랐다.

주제가상 수상에 앞서 이재는 오드리 누나, 레이 아미와 함께 극중 걸그룹 ‘헌트릭스’로 분해 골든 무대를 꾸몄다. 한복을 입은 댄서들과 북 연주자 등이 한국 무용으로 연 무대에 오른 세 사람은 인상적인 가창을 선보였다. 배우 등 할리우드 관계자들은 관객석에서 K팝 응원봉을 흔들며 무대를 즐겼다.

장편 애니메이션 수상은 이날 시상식 초반에 이뤄졌다. 한국계 캐나다인인 매기 강 감독은 연단에 올라 “이 상은 한국과 전 세계 한국인을 위한 것”이라며 “저처럼 보이는 사람들(동양인)에게는 저희 같아 보이는 사람들을 영화에서 보는 게 너무 오래 걸려서 죄송하다. 하지만 다음 세대는 더 기다리지 않아도 될 것”이라고 말했다.

<케이팝 데몬 헌터스> K팝 걸그룹이 노래로 악령들로부터 인간세계를 지키는 내용의 뮤지컬 애니메이션이다. 신선한 소재에 자기혐오에서 자기 긍정으로 나아가는 보편적 서사를 더해 전 세계적인 공감을 얻었다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글