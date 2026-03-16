“삼척 초곡 용굴 촛대바위길 연장”···현수교, 데크교 등 신규 조성

85억원 들여 연말 준공 목표

강원 삼척시는 지역의 대표적인 해안 관광지인 ‘초곡 용굴촛대바위길’을 더욱 안전하고 매력적인 명소로 탈바꿈시키기 위해 통행 구간을 늘리는 사업을 추진한다고 16일 밝혔다.

이번 사업의 핵심은 낙석 위험으로 인해 통행이 제한됐던 초곡 용굴촛대바위길 종점부 구간을 우회하는 보도교를 설치하는 것이다.

삼척시는 85억 원을 들여 관광객들이 더욱 안전하게 해안 절경을 감상할 수 있도록 연장 80m 규모의 보도 현수교와 48m의 데크교를 새로 조성하고, 종점부 광장도 함께 정비할 예정이다.

지난해 현수교 기초공사를 완료한 데 이어 올해 말 준공을 목표로 공사를 추진하고 있다.

연장사업이 완료되면 기존 낙석 위험 구간을 완전히 우회하는 안전한 보행 동선이 확보된다.

특히 바다 위를 가로지르는 현수교와 해안 절벽을 따라 이어지는 데크교는 동해안의 절경을 한층 더 가까이에서 조망할 수 있는 새로운 명소로 자리 잡을 것으로 기대된다.

삼척시 관계자는 “해안지역에 보행 인프라를 조성해 관광객 안전은 물론 해양경관 자원의 활용도를 높여 초곡 촛대바위길을 전국적인 관광 명소로 더욱 발전시키겠다”라고 말했다.