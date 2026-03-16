전남도, 어업구조 혁신 나선다···어선 감척·재해보험 등 선진화에 516억 투입

전남도가 연근해어선 감척 사업, 어업규제 완화 정책 등 어선어업의 구조 개선과 경쟁력 강화를 위한 ‘어선어업 선진화 정책’을 추진한다.

전남도는 “기후변화와 수산자원 감소 등 변화하는 어업 여건에 대응하고, 어선어업의 경쟁력을 높이기 위해 올해 16개 사업에 총 516억원을 투입한다”고 16일 밝혔다. 어업 현장의 안전 기반을 강화하고 어업인의 경영 안정을 지원하는데 중점을 뒀다.

우선 어업 구조개혁 핵심인 ‘연근해어선 감척’에 183억원을 투입해 과잉 어선 감축과 수산자원 회복을 유도한다. 어업규제 완화도 병행해 현장에 맞는 제도 개선으로 어업인의 경영 부담을 줄일 방침이다.

안전 및 작업 환경 개선을 위한 기반시설 확충에는 197억원을 들인다. 자연재해 대비용 인양기를 설치하고 어선 승하선 시 안전 확보를 위한 부잔교를 확충한다.

어촌 고령화에 따른 노동력 부족 해소에는 12억원을 배정했다. 그물 인양기, 자동급유기 등 노동력 절감 장비 보급을 확대해 조업 편의를 높인다.

어업인 안전망 강화에는 94억원을 투입해 어선원 및 어선 재해보험 지원을 늘린다. 특히 어선원 재해보험 지원 대상을 기존 3t 이상에서 모든 어선으로 전면 확대해 사각지대를 없앴다.

어장 환경 개선과 수산자원 보호에는 30억원을 편성했다. 유해생물을 지속적으로 구제하고 어구 보증금제 운영을 통해 폐어구 회수 체계를 강화한다.

전창우 전남도 친환경수산과장은 “어선어업 선진화 정책은 어업 구조개혁과 규제 개선, 어업인 안전 강화, 수산자원 관리까지 아우르는 종합 정책”이라며 “앞으로도 어업 현장의 목소리를 반영한 정책 추진으로 활력 있는 어촌을 만들겠다”고 말했다.