통영 양식장 해안가서 50대 심정지 상태로 발견

16일 오전 9시 15분쯤 경남 통영시 한산면 추봉도 인근 양식장 주변 해안가에서 50대 남성 A씨가 심정지 상태로 발견됐다.
통영해양경찰서는 “양식장 당직 근무자인 A씨가 연락되지 않고, 현장에 휴대전화만 있다”는 양식장 소유주 신고를 받고 출동해 수색 끝에 A씨를 발견해 병원으로 이송했다.
해경은 정확한 경위와 원인 등을 조사할 계획이다.
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입력 2026.03.16 13:31
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16일 오전 9시 15분쯤 경남 통영시 한산면 추봉도 인근 양식장 주변 해안가에서 50대 남성 A씨가 심정지 상태로 발견됐다.
통영해양경찰서는 “양식장 당직 근무자인 A씨가 연락되지 않고, 현장에 휴대전화만 있다”는 양식장 소유주 신고를 받고 출동해 수색 끝에 A씨를 발견해 병원으로 이송했다.
해경은 정확한 경위와 원인 등을 조사할 계획이다.
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