시민·사회단체도 ‘전남광주’로 통합 시작···교사노동조합 첫 명칭 변경

전교조도 통합 논의…시민단체는 함께 활동 광주·전남, 7월1일부터 통합특별시로 출범

전남광주특별시(약칭 광주특별시) 출범을 앞두고 각각 광주와 전남지역을 기반으로 활동해 왔던 노동과 시민·사회단체들도 통합에 나서고 있다. 광주시와 전남도가 통합하는 광주특별시는 오는 7월1일 출범한다.

광주교사노동조합은 16일 “최근 대의원대회를 열고 노동조합의 명칭을 ‘전남광주통합특별시 교사노동조합’으로 변경했다”고 밝혔다. 노동조합은 광주지방노동청에 명칭변경 신고도 마쳤다.

이에따라 전남지역 교사들도 전남광주특별시 교사노동조합에 가입할 수 있게 됐다. 교사노동조합에는 광주지역 교사 2100명이 조합원으로 가입해 있다.

전남광주특별시 교사노동조합은 최근 전남도교육청에 공문을 보내 출범 사실을 통보했다.

전남광주 교사노동조합은 “통합하는 양 교육청이 화학적 결합을 이루어 내는 데 역할을 하겠다”면서 “청렴하고 유능한 사람이 첫 통합특별시 교육감으로 당선될 수 있도록 할 수 있는 일을 할 것”이라고 밝혔다.

전국교직원노동조합도 각각 운영됐던 광주지부와 전남지부의 통합 논의를 진행하고 있다. 두 지역 전교조는 주기적으로 면담을 갖고 조직 통합 방안 등을 논의하고 있다.

전남광주특별시교육청이 출범하면 노조와의 교섭 대상이 한곳이 되기 때문에 같은 단체 소속 노동조합도 통합할 수밖에 없다는 입장이다. 전교조는 그동안 광주시와 전남도가 각각 교육청과 맺었던 단체협약 내용 등도 분석하고 있다.

광주와 전남지역에서 활동해 왔던 시민·사회단체들도 통합 운영 방안을 논의하고 있다. 현재 광주시와 전남지역 시민·사회단체는 ‘자치분권 행정통합 및 정치개혁촉구 광주전남시민대응팀’을 꾸려 함께 활동하고 있다.

두 지역 시민·사회단체들은 통합특별시가 출범하면 ‘시민단체협의회’ 등도 통합과 연대를 통해 운영해야 한다는데 공감대를 갖고 있다.

광주시민단체협의회 관계자는 “행정통합 과정에서 광주와 전남지역 시민·사회단체들이 함께 공동 활동을 하고 있다”면서 “오는 6월부터는 시민단체 통합 논의가 본격화될 것으로 보고 있다”고 말했다.