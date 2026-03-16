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고성능 전기차 생태계 확장 속도 내는 현대차…‘뉘르부르크링 N 급속 충전소’ 개소

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본문 요약

현대차는 지난 14일 고성능 브랜드 '현대 N'이 독일 뉘르부르크링 노르트슐라이페 서킷에서 '뉘르부르크링 N 급속 충전소'를 열었다고 16일 밝혔다.

현대차는 뉘르부르크링 서킷에서 일반 고객들이 트랙 주행을 위해 진입하는 '투어리스트 드라이브' 입구 주차장에 충전소를 구축했다.

이 충전소는 직류 급속 충전기 2대를 갖춰 충전기 1대당 최대 2대씩 모두 4대의 전기차를 동시에 충전할 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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고성능 전기차 생태계 확장 속도 내는 현대차…‘뉘르부르크링 N 급속 충전소’ 개소

입력 2026.03.16 13:57

수정 2026.03.16 14:01

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현대차가 지난 14일(현지시간) 독일 뉘르부르크링 서킷에 개소한 ‘뉘르부르크링 N 급속 충전소’. 현대차그룹 제공

현대차가 지난 14일(현지시간) 독일 뉘르부르크링 서킷에 개소한 ‘뉘르부르크링 N 급속 충전소’. 현대차그룹 제공

현대차는 지난 14일(현지시간) 고성능 브랜드 ‘현대 N’이 독일 뉘르부르크링 노르트슐라이페 서킷에서 ‘뉘르부르크링 N 급속 충전소’를 열었다고 16일 밝혔다.

‘녹색 지옥’이라고 불리는 뉘르부르크링은 세계에서 가장 혹독한 주행 트랙으로 손꼽히며 자동차 마니아들의 성지로 사랑받는 서킷이다.

현대차는 뉘르부르크링 서킷에서 일반 고객들이 트랙 주행을 위해 진입하는 ‘투어리스트 드라이브’ 입구 주차장에 충전소를 구축했다.

이 충전소는 직류(DC) 급속 충전기 2대를 갖춰 충전기 1대당 최대 2대씩 모두 4대의 전기차(EV)를 동시에 충전할 수 있다. 최대 400㎾(킬로와트)까지 급속 충전이 가능하다. 이로써 뉘르부르크링의 EV 운전자는 서킷 입구에서 충전한 후 바로 트랙 주행에 나설 수 있게 됐다.

800V 초고속 충전 시스템을 갖춘 아이오닉5 N과 아이오닉6 N은 이 급속 충전기를 활용하면 약 18분 만에 배터리 충전량이 10%에서 80%까지 도달한다고 회사 측은 설명했다.

현대차는 올해 뉘르부르크링 서킷 트랙 시즌 개막에 맞춰 이달부터 방문객들을 대상으로 N 급속 충전소를 시범 운영할 예정이다. 충전은 브랜드 관계없이 모든 차량이 할 수 있다.

현대차는 다음 달부터 ‘차지 마이현대’ 앱을 이용하는 유럽의 아이오닉5 N, 아이오닉6 N 고객에게 해당 충전소 한정 무료 충전 혜택을 제공할 방침이다.

N 급속 충전소는 올해부터 2035년까지 10년간 운영된다.

박준우 현대차 N매니지먼트실장(상무)은 “아이오닉 5 N과 아이오닉 6 N으로 고성능 전기차의 가능성을 증명한 데 이어 운전자들이 트랙 위에서 마음껏 고성능을 즐길 수 있는 생태계를 조성하기 위해 N 급속 충전소를 설치했다”고 말했다.

박준우 현대차 N매니지먼트실장(상무), 잉고 뵈더(Ingo Boder) 뉘르부르크링 CEO(오른쪽)가 ‘뉘르부르크링 N 급속 충전소’ 개소식에서 기념사진을 찍고 있다. 현대차그룹 제공

박준우 현대차 N매니지먼트실장(상무), 잉고 뵈더(Ingo Boder) 뉘르부르크링 CEO(오른쪽)가 ‘뉘르부르크링 N 급속 충전소’ 개소식에서 기념사진을 찍고 있다. 현대차그룹 제공

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