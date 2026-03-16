전남경찰, 외국인 노동자 인권침해 ‘100일 특별단속’···22개 시·군 전담팀 가동

전남경찰청은 오는 6월14일까지 100일간 ‘외국인 노동자 인권침해 특별형사활동’을 추진한다고 16일 밝혔다. 최근 외국인 노동자에 대한 노동력 착취 등 의혹이 잇따라 제기되면서 선제적이고 엄정한 조치가 필요하다는 판단에 따른 것이다.

전남 22개 경찰서 강력 1개팀이 전담팀으로 활동한다. 전담팀은 폭행, 상해, 체포, 감금, 모욕, 강요, 성폭력, 노동력 착취 등 외국인 노동자의 인권침해 소지가 있는 일체 행위에 대한 탐문, 첩보 수집 등 활동을 한다. 중요사건 경우 도경찰청 형사기동대로 사건을 이관해 강도 높은 수사를 전개할 방침이다.

협업 체계도 강화한다. 전남도가 추진하고 있는 계절노동자 노동환경 실태 전수조사와 연계해 위법 사례를 파악한다. 임금 체불 등 고용노동부 조사 대상도 핫라인 구축을 통해 신속히 통보할 방침이다.

피해 신고 활성화 대책도 병행한다. 범죄 피해를 입고도 불법체류 신분 노출이나 강제 추방을 우려해 신고를 기피하는 외국인들을 위해 ‘범죄피해 불법체류 외국인 통보의무 면책제도’를 현장 대면 홍보한다.

경찰 관계자는 “선제적 형사활동을 통해 인권침해 사각지대가 발생하지 않도록 모든 수사 역량을 총동원해 강력히 대응해 나갈 것”이라고 말했다.