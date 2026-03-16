박물관·미술관·예술공원 결합 ‘인천뮤지엄파크’ 착공···2028년 개관

박물관과 미술관, 예술공원이 함께 어우러진 새로운 문화플랫폼인 ‘인천뮤지업파크’가 첫 삽을 떴다.

인천시는 16일 미추홀구 학익동에서 뮤지엄파크 건립 착공식을 열었다고 밝혔다. 뮤지엄파크는 2416억원을 들여 지하 1층, 지상 2층, 연면적 3만8889㎡ 규모로 2028년 개관을 목표로 하고 있다.

전국에서 처음으로 시립 복합문화예술 공간으로 조성되는 뮤지엄파크는 전시와 교육·문화 행사를 함께 즐길 수 있는 문화플랫폼이 될 전망이다.

전국 특·광역시 중 유일하게 시립미술관이 없는 인천은 2016년 미추홀구 용현·학익 1블록 도시개발사업과 연계한 부지 기부채납 협약을 시작으로 기본계획 수립과 타당성 조사, 중앙정부 투자심사 등 주요 행정절차를 10년에 걸쳐 추진했다.

2019년 문화체육관광부의 공립 박물관·미술관 설립 타당성 평가를 통과했고, 행정안전부 타당성 조사와 중앙투자심사 등의 절차를 거쳤다. 2022년 국제설계공모에서 ‘경관의 기억(Memories of Landscape)’ 설계안이 선정되면서 사업 추진이 본격화됐다.

인천뮤지엄파크는 단순한 문화시설을 넘어 도시재생 프로젝트라는 의미도 있다. 뮤지엄파크가 들어서는 용현·학익지역은 도시개발사업이 진행중인 원도심이다. 옛 동양제철화학 등 산업시설중심의 공간을 문화예술공간으로 전환하는 상징적인 프로젝트이다.

유정복 인천시장은 “인천뮤지엄파크를 차질없이 건립해 인천의 품격을 높이고 글로벌 문화도시로 도약할 새로운 문화의 심장을 만들겠다”고 말했다.