창간 80주년 경향신문

호주서 망명 신청한 이란 여자축구대표팀 7명 중 5명 귀국길···정권 압박 의혹 제기

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

아시아축구연맹 여자 아시안컵 참가를 위해 호주를 방문했다가 망명을 신청한 이란 여자 축구대표팀 구성원 7명 중 5명이 이를 철회하고 귀국길에 올랐다.

미국·이란 전쟁이 11일째 이어지는 상황에서 경기 중 국가를 부르지 않은 이란 여자 축구대표팀 선수들의 안전에 대한 우려가 쏟아지자 호주 정부는 10일 이들 중 5명의 망명을 허용했다.

사건의 시작은 지난 2일 호주에서 열린 아시아축구연맹 여자 아시안컵 개막전이었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

호주서 망명 신청한 이란 여자축구대표팀 7명 중 5명 귀국길···정권 압박 의혹 제기

입력 2026.03.16 14:13

수정 2026.03.16 14:14

펼치기/접기
  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이란 혁명수비대(IRGC) 산하 매체인 타스님 통신은 14일(현지시간) 엑스를 통해 “이란 여자 축구대표팀 구성원 3명이 호주에 제출했던 망명 신청을 철회하고 이란으로 돌아가기로 했다”며 사진을 공개했다. 사진 타스님 통신 엑스 계정

이란 혁명수비대(IRGC) 산하 매체인 타스님 통신은 14일(현지시간) 엑스를 통해 “이란 여자 축구대표팀 구성원 3명이 호주에 제출했던 망명 신청을 철회하고 이란으로 돌아가기로 했다”며 사진을 공개했다. 사진 타스님 통신 엑스 계정

아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 참가를 위해 호주를 방문했다가 망명을 신청한 이란 여자 축구대표팀 구성원 7명 중 5명이 이를 철회하고 귀국길에 올랐다. 이란 정권의 귀국 압박 가능성과 내부 침투자 의혹이 제기되면서 논란이 커지고 있다.

16일(현지시간) 호주 ABC방송과 시드니모닝헤럴드 보도에 따르면 전날 오전 토니 버크 호주 내무장관은 망명을 신청했던 7명 가운데 3명이 마음을 바꾸고 이란으로 돌아가기로 했다고 밝혔다. 이어 같은 날 오후 1명이 추가로 귀국 의사를 밝히면서 현재 호주에 남아 있는 선수는 2명뿐이라고 호주 정부는 확인했다.

이들은 지난 2일 한국과의 아시안컵 개막전에서 국가 제창을 거부해 신변 위협을 받았다. 이란 국영방송은 “국가 제창 거부는 애국심 결여의 극치”라며 그들을 ‘전시 반역자’로 몰았다.

이란 대표팀이 지난 8일 대회에서 최종 탈락해 귀국해야 할 상황이 되자 호주 내 이란계 정치인과 교민 사회에서는 선수들의 안전을 위해 망명 절차를 서둘러야 한다는 목소리가 나왔다. 호주 정부는 이후 선수단 가운데 선수 지원 스태프 1명을 포함한 7명에게 인도적 비자를 발급했다.

버크 장관은 망명 철회와 관련해 “호주 정부는 선택할 기회와 정보를 제공할 수는 있지만 선수들이 이런 매우 어려운 결정을 내려야 하는 상황 자체를 없앨 수는 없다”고 말했다.

먼저 출국한 3명은 15일 호주를 떠나 말레이시아 쿠알라룸푸르로 이동했으며, 그곳에서 다른 팀원들과 합류한 뒤 향후 며칠 내 테헤란으로 돌아갈 예정이다.

이란 혁명수비대(IRGC) 산하 매체인 타스님 통신은 이들의 귀국을 두고 “적들의 정치적 공작을 무너뜨린 결과”라고 주장했다. 또 선수들이 “가족과 조국의 따뜻한 품으로 돌아가고 있다”고 보도하며 이번 귀국을 “애국심과 조국에 대한 헌신을 보여주는 상징적 승리”라고 평가했다.

반면 호주 내 이란 인권 활동가들은 선수들의 귀국 결정에 우려를 나타냈다. 이란 출신 시드니 시의원인 티나 코르드로스타미는 ABC방송 인터뷰에서 이란 정권의 위협이 실제로 존재한다고 주장했다. 그는 “선수들의 가족 일부는 구금됐거나 행방이 확인되지 않고 있다”고 말했다. 이어 코르드로스타미는 대표팀 소속 스태프가 선수들에게 가족에 대한 위협 메시지를 전달했을 가능성이 있다고 주장했다.

[시스루 피플]국가 제창 거부한 죄…“반역자” 된 그들, 호주 망명

미국·이란 전쟁이 11일째 이어지는 상황에서 경기 중 국가를 부르지 않은 이란 여자 축구대표팀 선수들의 안전에 대한 우려가 쏟아지자 호주 정부는 10일(현지시간) 이들 중 5명의 망명을 허용했다. 사건의 시작은 지난 2일 호주에서 열린 아시아축구연맹 여자 아시안컵 개막전이었다. 한국과의 경기에 앞서 이란 대표팀은 국가가 울려 퍼지는 동안 침묵을 지켰다...

https://www.khan.co.kr/article/202603102047005#ENT

[여적] ‘국가 제창 거부’ 망명자들

시인 정지용은 “나의 청춘은 나의 조국”(‘해협’)이라 했다. 짙푸른 현해탄 하늘을 보며 “참하 꿈엔들 잊힐리”(‘향수’) 없는 고향을 그리면서였을 것이다. 청춘 외엔 아무것도 없이 타향을 떠도는 망국 시인의 절절함이다. 이란 여자축구 대표선수 5명이 10일 호주에 망명했다. 지난 2일 한국과의 아시안컵 경기 때 국가 제창을 거부해 신변 위협을 받던 ...

https://www.khan.co.kr/article/202603101846001#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글