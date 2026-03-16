북한의 ‘대남통’ 리선권, 관변 야당 위원장에?

노동신문, 조선사회민주당 위원장으로 소개 통일부, 대남통 리선권과 동일 인물로 추정

대남 업무 경험이 많아 대남통으로 불리는 북한의 리선권 전 노동당 10국 부장이 야당인 조선사회민주당의 위원장을 맡은 것으로 추정된다.

북한 노동신문은 지난 15일 진행한 제15기 최고인민회의 대의원(국회의원 격) 선거에서 당·정부 주요 인사들의 투표 소식을 16일 보도했다. 신문은 해당 보도에서 ‘리선권 조선사회민주당 중앙위원회 위원장’도 투표에 참여했다고 전했다.

통일부는 리선권 조선사회민주당 위원장이 과거 오랫동안 대남 업무를 관장했던 리선권 전 노동당 10국 부장과 동일 인물로 추정했다. 지난 2월 노동당 제9차 당대회를 통해 리선권 전 부장이 10국 부장직에서 물러난 것으로 파악됐다. 10국은 북한이 2023년 말 남북 ‘적대적 두 국가’를 선언한 이후 대남 총괄부서인 통일전선부의 명칭을 바꿔 개편한 기관이다. 통일전선부는 과거 한국의 국가정보원과 물밑 접촉으로 주요 사안을 조율하기도 했다.

리선권 전 부장은 과거 대남 기구인 조국평화통일위원장으로 남북 고위급 회담의 북측 단장 등을 맡았다. 2020년 외무상에 이어 2022년 통일전선부장 등을 역임했다.

조선사회민주당은 천도교청우당과 함께 북한의 명목상 야당으로 노동당과 노선을 함께하는 우당이다. 조선사회민주당은 과거 남측 정당 등과 교류하고, 남북관계 관련 담화 등을 내기도 했다. 통일부 관계자는 “리선권이 그간 대남 업무에 관여해왔다는 점에서 (향후) 역할을 예의주시해 나갈 것”이라고 말했다.

김정은 국무위원장은 전날 평안남도 순천지구 청년탄광연합기업소 천성청년탄광을 방문해 대의원 후보자인 천성청년탄광의 지배인 조철호에게 찬성 투표했다고 노동신문이 보도했다. 김 위원장은 연설에서 “석탄공업 부문의 노동계급은 국가건설의 척후에서 가장 값높은 공훈을 세워가는 나라의 핵심”이라며 “석탄은 어제도 오늘도 우리 공업의 식량이며 자립 경제발전의 동력”이라고 말했다.