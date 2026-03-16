삼성전자 가전제품 원격진단 서비스, 국내 최초 AI트러스트 마크 획득

삼성전자는 ‘가전제품 원격진단’ 서비스가 글로벌 인증 기관 넴토(Nemko)가 주관하는 ‘AI 트러스트 마크’를 국내 최초로 획득했다고 16일 밝혔다.

AI 트러스트 마크는 AI 기술이 적용된 제품과 서비스가 데이터 거버넌스, 정보의 투명성·정확도, 사이버 보안 등 국제 윤리 가이드라인과 안전 표준을 준수했는지 여부를 검증·인증하는 제도이다.

삼성전자의 가전제품 원격진단은 한국을 포함해 전 세계 120여개국에서 제공되는 서비스로, 원격으로 모니터링한 제품 상태에 대해 인공지능(AI) 분석을 바탕으로 전문 상담사가 상담을 제공한다. AI를 통해 에어컨이나 냉장고의 냉매 누설을 예측하거나 냉장고의 미세 문 열림을 진단하는 등 제품의 이상 징후를 사전에 포착해 관리한다. 사용자가 인지하기 어려운 가전제품의 문제를 미리 파악해 원격으로 문제를 해결하고, 더 오래 제품을 사용할 수 있는 이점이 있다.

삼성전자는 AI 트러스트 마크 획득으로 가전제품 원격진단 서비스가 개인정보 보호와 서비스 신뢰성 확보를 위한 관리 체계의 우수성을 인정받았다고 설명했다.

앞서 삼성전자는 한국표준협회가 AI 제품의 소프트웨어 품질과 인공지능 경영 시스템을 심사하는 ‘AI+ 인증’도 취득했다.

삼성전자 DA사업부 문종승 부사장은 “앞으로도 소비자들이 안심하고 혁신적인 AI 가전 경험을 누릴 수 있도록 글로벌 표준에 부합하는 보안과 신뢰성을 지속 강화해나갈 것”이라고 말했다.