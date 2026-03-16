경남도, 2차 공공기관 유치 대상 40곳 확정…범도민 유치위 출범

경남도는 정부의 공공기관 2차 이전에 대비해 중소기업은행 등 핵심 기관 5곳을 포함한 총 40개 공공기관을 유치 대상으로 확정했다고 16일 밝혔다.

도는 이날 ‘범도민 유치위원회’를 공식 출범하며 정치·경제·시민사회의 역량을 결집한 총력 체제를 가동해 유치전에 돌입했다.

경남도가 선정한 5대 핵심 유치 기관은 중소기업은행, 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국산업기술진흥원, 한국환경공단, 한국마사회다. 도는 경남이 수도권 제외 제조업 중소기업 수 1위라는 점을 들어 기업은행 유치의 최적지임을 강조했다.

또 방위·원전·우주항공 산업의 메카로서 피지컬 AI 적용의 요충지라는 점(한국산업기술진흥원), 전국 물동량의 50%를 소화하는 동남권 수출 거점이라는 점(대한무역투자진흥공사) 등을 입지 타당성의 근거로 내세웠다.

전국 최다 산업단지 보유와 경마 수익 및 레저 수요가 높은 지역 특성을 바탕으로 환경공단과 마사회 유치 명분도 확보했다.

핵심 기관 외에도 수협중앙회, 항공안전기술원, 한국방위산업진흥회 등 35개 연관 기관이 유치 명단에 이름을 올렸다.

도는 이들 기관이 진주 혁신도시에 기정착한 한국토지주택공사(LH), 한국남동발전 등 11개 기관과 긴밀한 업무 연관성을 지니고 있어, 산업적 시너지 효과가 극대화될 것으로 보고 있다.

이날 창원컨벤션센터에서 출범한 ‘공공기관 2차 이전 범도민 유치위원회’는 박완수 경남도지사를 비롯해 도의회, 학계, 경제계, 시민단체 대표 등 37명으로 구성됐다.

박 지사와 최학범 도의회 의장, 여야 도당 위원장 등 6인이 공동위원장을 맡아 대정부 건의와 유치 홍보의 사령탑 역할을 수행한다.

정부는 서울·수도권 소재 350여 개 기관을 대상으로 올해 하반기 이전지를 확정할 계획이다. 경남도는 정부 일정에 맞춰 내년부터 단계적 이전이 시작될 수 있도록 맞춤형 유치 전략을 정교화할 방침이다.