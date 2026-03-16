두쫀쿠 다음은 ‘버터떡’?…편의점 등서 제품 출시 잇따라

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 업계 최초로 버터떡 제품을 선보인다고 16일 밝혔다.

버터떡은 중국 상하이에서 시작된 것으로 알려진 디저트다. 찹쌀가루를 사용한 반죽에 우유와 버터를 넣고 구워, 겉은 바삭하고 속은 쫄깃한 식감이 특징이다.

최근 SNS와 각종 인터넷 커뮤니티 등을 통해 소개되면서 ‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠)를 잇는 후속 디저트로 주목받고 있다. 국내 주요 배달 플랫폼에서도 검색어 상위에 오르고 있으며 서울 성수동 등 일부 카페에서 버터떡을 구매하기 위해 줄을 서는 모습이 이어지고 있다.

이번에 CU가 출시하는 ‘소금 버터떡’(개당 2200원)은 이날부터 CU 공식 앱인 포켓CU를 통해 예약 구매할 수 있다. 매일 1만개 한정 수량으로 판매되며, 오는 20일부터 차례대로 점포에서 받아볼 수 있다. 전국 오프라인 점포에서는 25일부터 판매된다.

앞서 SPC그룹이 운영하는 베이커리 브랜드 패션파이브는 지난 13일 프랑스 프리미엄 버터인 에쉬레 버터를 사용한 ‘버터쫀득떡’을 출시했다. 가격은 5개에 9600원이다. 이디야커피도 지난달부터 ‘버터쫀득모찌’(2500원)를 판매하고 있다.

CU 관계자는 “버터떡을 맛보고 싶어하는 고객들이 늘어 상하이 유명 디저트 브랜드 제품을 수입해 맛본 뒤 약 한 달 만에 상품을 출시했다”며 “앞으로도 국내뿐 아니라 해외 유행을 빠르게 쫓아 고객 만족도를 높이는 상품 기획을 이어나갈 것”이라고 말했다.