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본문 요약

각성한 미국이 도미니카공화국을 꺾고 결승에 진출했다.

이번 대회 전 가장 강력한 우승후보는 미국, 일본, 도미니카공화국이었다.

그러나 일본이 8강, 도미니카공화국이 4강에서 탈락하고 미국만 결승에 올랐다.

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‘경우의 수’ 망신 뒤 정신차린 미국, 도미니카공화국 꺾고 결승 진출

입력 2026.03.16 14:44

  • 김은진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미국 마무리 메이슨 밀러가 16일 도미니카공화국과 WBC 4강전 승리를 지킨 뒤 포수 윌 스미스와 하이파이브 하고 있다. 마이애미 | AP연합뉴스

미국 마무리 메이슨 밀러가 16일 도미니카공화국과 WBC 4강전 승리를 지킨 뒤 포수 윌 스미스와 하이파이브 하고 있다. 마이애미 | AP연합뉴스

각성한 미국이 도미니카공화국을 꺾고 결승에 진출했다.

미국은 16일 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 4강전에서 도미니카공화국을 2-1로 이겼다.

미국은 17일 열리는 이탈리아-베네수엘라의 4강전 승자와 18일 론디포파크에서 우승을 다툰다.

2017년 첫 우승 뒤 2023년 일본에 우승을 내준 미국은 이번 대회에 현역 최고 메이저리거들을 총동원해 최강 우승후보로 꼽혔다. 그러나 조별라운드에서 8강 진출이 확정됐다고 착각해 최종전 이탈리아전을 가볍게 여겼다가 ‘경우의 수’ 탈락 위기까지 몰린 끝에 조 2위로 겨우 8강에 오르는 망신을 샀다. 이후 정신차린 듯 명승부를 펼치고 있다. 최초로 8강에 진출한 캐나다를 5-3으로 꺾은 미국은 압도적 화력을 과시하던 도미니카공화국을 잠재웠다.

거너 헨더슨이 16일 도미니카공화국과 WBC 4강전에서 4회 동점 솔로홈런을 친 뒤 득점하며 세리머니 하고 있다. 마이애미 | AP연합뉴스

거너 헨더슨이 16일 도미니카공화국과 WBC 4강전에서 4회 동점 솔로홈런을 친 뒤 득점하며 세리머니 하고 있다. 마이애미 | AP연합뉴스

도미니카공화국은 8강전에서 한국을 7회 만에 10-0 콜드게임으로 탈락시키는 등 8강까지 5경기에서 51득점을 쏟아냈다. 초호화 스타들로 도배한 두 팀의 만남에 전세계가 주목했다. 사실상의 결승전이었다. 그러나 도미니카공화국 강타선이 미국에 묶였다.

선취 득점은 도미니카공화국이 했다. 2회말 후니오르 카미네로가 좌중간 솔로 홈런을 쳤다. 지난해 메이저리그 내셔널리그 사이영상 투수인 미국 선발 폴 스킨스는 호투했다. 실점은 이 홈런이 전부였다. 4.1이닝 동안 71개를 던지면서 볼넷 없이 6피안타 2탈삼진을 기록했다.

그 사이 미국 타선이 역전했다. 4회초 선두타자 거너 헨더슨이 우월 솔로포로 동점, 1사후 로만 앤서니가 중월 솔로홈런으로 2-1 역전시켰다.

도미니카공화국 후니오르 카미네로가 16일 미국에 져 WBC 4강에서 탈락하자 아쉬워하며 벤치를 떠나지 못하고 있다. 마이애미 | AP연합뉴스

도미니카공화국 후니오르 카미네로가 16일 미국에 져 WBC 4강에서 탈락하자 아쉬워하며 벤치를 떠나지 못하고 있다. 마이애미 | AP연합뉴스

이후 흐름은 미국에게로 넘어갔다. 도미니카공화국이 ‘잔루 잔치’를 벌였다. 4회말 2사 만루 오스틴 웰스가 외야플라이로 물러난 뒤 5회말 1사 1·2루 기회는 병살타로 놓쳤다. 7회말 1사 2·3루에서는 호화 테이블세터 페르난도 타티스 주니어와 케텔 마르테가 타석에 섰으나 우완 계투 데이비드 베드너가 연속 삼진으로 잡아내면서 승기는 미국으로 기울었다.

9회말에도 도미니카공화국은 1사 2루 기회를 맞았다. 그러나 마무리 메이슨 밀러가 100마일 넘는 강속구로 오닐 크루스를 유격수 땅볼, 헤랄도 페르도모를 삼진 처리해 경기를 끝냈다.

이번 대회 전 가장 강력한 우승후보는 미국, 일본, 도미니카공화국이었다. 그러나 일본이 8강, 도미니카공화국이 4강에서 탈락하고 미국만 결승에 올랐다.

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