박형준 부산시장 “혁신 공천은 망나니 칼춤”···주진우 전략공천설에 반발

국민의힘 공천관리위원회가 부산시장 후보 공천을 놓고 갈등을 빚는 것으로 알려진 가운데, 박형준 부산시장이 단수 공천설에 강하게 반발하며 경선을 요구하고 나섰다.

박 시장은 16일 기자들과 만나 “예민한 시점에 공관위 심의 내용이 마구잡이로 나오는 것도 문제지만, 경선을 준비하는 현역 단체장에 정치적 타격을 줄 수 있는 내용이라서 바로잡아야 된다는 생각을 갖고 있다”고 말했다.

그는 또 “이정현 공관위원장이 이번 지방선거를 이기려고 하는건지, 자기가 칼을 휘둘렀다는 것을 보여주고 싶어하는건지 이해가 안된다”며 “광역자치단체장을 근거도 없이 마구잡이로 컷오프(경선배제)하는 걸 혁신 공천이라고 포장하는 것은 당에 전혀 도움이 되지 않는 일”이라고 말했다.

박 시장은 이날 자신의 SNS를 통해 “공천은 이기는 공천이어야 한다. 아무 기준도 없이 현역 단체장을 컷오프하고 단수 공천을 하는 것은 이기는 공천도 아니고 혁신 공천은 더더욱 아니다”라고 썼다.

정치권에 따르면 국민의힘 공관위는 이날 오전 부산시장 공천을 논의했는데, 이정현 위원장과 일부 위원들이 최근 부산시장 출마를 공식화한 주진우 의원(해운대갑)의 단수공천을 검토하자는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다. 일부 공천위원은 이에 반발해 회의 도중 자리를 떠난것으로 전해졌다.

이날 주 의원도 경선이 필요하다는 입장을 자신의 SNS를 통해 남겼다. 주 의원은 자신의 페이스북에 “부산의 경제 위기를 극복하기 위해 박형준 시장과 새로운 비전으로 당당히 경쟁하겠습니다. 어떤 어려움 속에서도 늘 정도를 걸어왔고 정면 돌파를 선택해왔습니다”고 썼다.

3선에 도전하는 박 시장과 초선인 주 의원은 지난 8일 국민의힘 중앙당 공천관리위원회에 부산시장 후보자 공천을 신청했다.