오늘의 인사-보험연구원, 신영증권 외

■보험연구원 ◇보직 발령 △연구조정실장 김해식 △금융시장분석실장 김동겸 △보험산업연구실장 강성호 △금융정책연구실장 노건엽 △보험법제연구실장 황현아 △글로벌연구실장 이승준
■신영증권 ◇부장 승진 △채권영업부 김현경 △산업분석팀 문용권 △APEX 광주 박영미 △준법지원팀 박종욱 △신탁솔루션부 백일순 △프로젝트금융부 서승일 △APEX 대구 손명화 △상품시스템개발팀 예지애 △리스크관리팀 오상윤 △헤리티지솔루션부 이영훈 △APEX Private Club 청담 이혜승 △채널개발팀 정일균 △상품시스템개발팀 최성일 △인프라보안팀 최성호 ◇차장 승진 △자산전략팀 강석용 △APEX 영업부 강혜민 △감사실 고민정 △SP Sales부 김동현 △APEX Private Club 청담 김봉기 △APEX 대구 박정훈 △PE부 손영원 △디지털결제팀 유미진 △APEX 대구 이복순 △구조화금융부 최정훈 △투자개발부 최지현
■아주경제 △디지털뉴스룸 디지털콘텐츠팀장 이수진
■코리아타임스 ◇편집국 △정치사회부장 권미유 △K컬처부장 김세정 △AI콘텐츠1팀장 윤자영 △AI콘텐츠2팀장 렌사무엘 ◇광고국 △광고영업2부장 김천수
■중앙이코노미뉴스 △편집국 산업부장 겸 부국장 문영재
■현대경제신문 △부국장 장용준