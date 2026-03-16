창간 80주년 경향신문

오늘의 인사-보험연구원, 신영증권 외

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오늘의 인사-보험연구원, 신영증권 외

입력 2026.03.16 14:48

■보험연구원 ◇보직 발령 △연구조정실장 김해식 △금융시장분석실장 김동겸 △보험산업연구실장 강성호 △금융정책연구실장 노건엽 △보험법제연구실장 황현아 △글로벌연구실장 이승준

■신영증권 ◇부장 승진 △채권영업부 김현경 △산업분석팀 문용권 △APEX 광주 박영미 △준법지원팀 박종욱 △신탁솔루션부 백일순 △프로젝트금융부 서승일 △APEX 대구 손명화 △상품시스템개발팀 예지애 △리스크관리팀 오상윤 △헤리티지솔루션부 이영훈 △APEX Private Club 청담 이혜승 △채널개발팀 정일균 △상품시스템개발팀 최성일 △인프라보안팀 최성호 ◇차장 승진 △자산전략팀 강석용 △APEX 영업부 강혜민 △감사실 고민정 △SP Sales부 김동현 △APEX Private Club 청담 김봉기 △APEX 대구 박정훈 △PE부 손영원 △디지털결제팀 유미진 △APEX 대구 이복순 △구조화금융부 최정훈 △투자개발부 최지현

■아주경제 △디지털뉴스룸 디지털콘텐츠팀장 이수진

■코리아타임스 ◇편집국 △정치사회부장 권미유 △K컬처부장 김세정 △AI콘텐츠1팀장 윤자영 △AI콘텐츠2팀장 렌사무엘 ◇광고국 △광고영업2부장 김천수

■중앙이코노미뉴스 △편집국 산업부장 겸 부국장 문영재

■현대경제신문 △부국장 장용준

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글